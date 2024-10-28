Свято 28 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 28 жовтня, свято - православні українці вшановують пам'ять святої мучениці Параскеви за новим церковним календарем. У народі цей день називають Параскеви П'ятниці.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Свята Параскева народилася в Іконії, що нині є частиною Туреччини. Вона була дочкою заможних і благочестивих батьків, а її ім’я "Параскева" означає "п’ятниця", в день, коли вона з'явилася на світ.
З юних років Параскева мала сильну віру в Бога і вирішила присвятити своє життя служінню Христу. Вона відмовилася від шлюбу та матеріальних благ, обравши шлях аскетизму.
У часи переслідувань християн під правлінням римських імператорів Параскева стала жертвою гонінь. Вона витримала багато тортур, але залишилася вірною своїй вірі. За це її стратили, і вона стала мученицею за свою відданість Христу.
День великомучениці Параскеви, святої П'ятниці (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується сваритися, лихословити і вживати алкоголь, оскільки це може призвести до біди та нещасть. Окрім цього, не можна погано говорити про покійників, адже це заважає їхнім душам знайти спокій.
У народі цей день називають Параскеви П'ятниці. Святій мучениці молилися за щасливе заміжжя та легкі пологи. Ті, хто не міг завагітніти, просили святу про допомогу в цій справі.
Сьогодні іменини святкують: Арсен, Георгій, Дмитро, Єгор, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна, Неоніла.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.