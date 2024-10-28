Праздник 28 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Сегодня, 28 октября, свято - православные украинцы чтят память святой мученицы Параскевы по новому церковному календарю. В народе этот день называют Параскевы Пятницы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святая Параскева родилась в Иконии, ныне являющейся частью Турции. Она была дочерью богатых и благочестивых родителей, а ее имя "Параскева" означает "пятница", в день, когда она появилась на свет.
С юных лет Параскева обладала сильной верой в Бога и решила посвятить свою жизнь служению Христу. Она отказалась от брака и материальных благ, избрав путь аскетизма.
Во времена преследований христиан под правлением римских императоров Параскева стала жертвой гонений. Она выдержала много пыток, но осталась верна своей вере. За это ее казнили, и она стала мученицей за свою преданность Христу.
День великомученицы Параскевы, святой Пятницы (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется ссориться, злословить и употреблять алкоголь, поскольку это может привести к беде и несчастью. Кроме этого, нельзя плохо говорить о покойниках, ведь это мешает их душам обрести покой.
В народе этот день называют Параскевы Пятницы. Святой мученице молились о счастливом замужестве и легких родах. Те, кто не мог забеременеть, просили святую о помощи в этом деле.
Сегодня именины празднуют: Арсен, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна, Неонила.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.