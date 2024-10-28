Свято 28 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 28 жовтня, свято - православні українці вшановують пам'ять святої мучениці Параскеви за новим церковним календарем. У народі цей день називають Параскеви П'ятниці.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свята Параскева народилася в Іконії, що нині є частиною Туреччини. Вона була дочкою заможних і благочестивих батьків, а її ім’я "Параскева" означає "п’ятниця", в день, коли вона з'явилася на світ.

З юних років Параскева мала сильну віру в Бога і вирішила присвятити своє життя служінню Христу. Вона відмовилася від шлюбу та матеріальних благ, обравши шлях аскетизму.

У часи переслідувань християн під правлінням римських імператорів Параскева стала жертвою гонінь. Вона витримала багато тортур, але залишилася вірною своїй вірі. За це її стратили, і вона стала мученицею за свою відданість Христу.

День великомучениці Параскеви, святої П'ятниці (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 28 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Брехати і пліткувати

Відмовляти у допомозі

Думати про погане.

Також не рекомендується сваритися, лихословити і вживати алкоголь, оскільки це може призвести до біди та нещасть. Окрім цього, не можна погано говорити про покійників, адже це заважає їхнім душам знайти спокій.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку стелиться густий туман - до відлиги

Хмарно на сході сонця - насувається негода

Ще не всі комахи сплять - зима буде теплою

На деревах лежить іній - чекайте мороз

Пішов сніг - до гарного врожаю наступного року

Яскраво виблискує місяць - буде дощ.

У народі цей день називають Параскеви П'ятниці. Святій мучениці молилися за щасливе заміжжя та легкі пологи. Ті, хто не міг завагітніти, просили святу про допомогу в цій справі.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Арсен, Георгій, Дмитро, Єгор, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна, Неоніла.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: