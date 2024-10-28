Праздник 28 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Сегодня, 28 октября, свято - православные украинцы чтят память святой мученицы Параскевы по новому церковному календарю. В народе этот день называют Параскевы Пятницы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святая Параскева родилась в Иконии, ныне являющейся частью Турции. Она была дочерью богатых и благочестивых родителей, а ее имя "Параскева" означает "пятница", в день, когда она появилась на свет.

С юных лет Параскева обладала сильной верой в Бога и решила посвятить свою жизнь служению Христу. Она отказалась от брака и материальных благ, избрав путь аскетизма.

Во времена преследований христиан под правлением римских императоров Параскева стала жертвой гонений. Она выдержала много пыток, но осталась верна своей вере. За это ее казнили, и она стала мученицей за свою преданность Христу.

День великомученицы Параскевы, святой Пятницы (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 28 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Врать и сплетничать

Отказывать в помощи

Думать о плохом.

Также не рекомендуется ссориться, злословить и употреблять алкоголь, поскольку это может привести к беде и несчастью. Кроме этого, нельзя плохо говорить о покойниках, ведь это мешает их душам обрести покой.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром стелится густой туман - к оттепели

Облачно на восходе солнца - надвигается ненастье

Еще не все насекомые спят - зима будет теплой

На деревьях лежит иней - ждите мороз

Пошел снег - к хорошему урожаю следующего года

Ярко сверкает луна - будет дождь.

В народе этот день называют Параскевы Пятницы. Святой мученице молились о счастливом замужестве и легких родах. Те, кто не мог забеременеть, просили святую о помощи в этом деле.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Арсен, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна, Неонила.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: