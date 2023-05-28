Свято 28 травня: на що сьогодні сувора заборона та хто святкує день ангела

Традиції 28 травня

Оскільки сьогодні, за повір'ями, приходило справжнє тепло, було заведено займатися землеробством. У цей час селяни проводили пізнє висівання ячменю та пшениці.

Крім того, було дозволено висаджувати огірки, якщо ви цього ще не зробили. Вірили, що врожай буде хорошим. Проте всі польові роботи варто було проводити до обіду, інакше - не зійде.

Серед іншого можна було наводити порядки у дворі, тобто на прибудинкових територіях: лагодити, фарбувати, білити тощо.

Що не можна сьогодні робити

Сваритися, бажати зла, думати погано про інших людей.

Садити на городі після обіду, інакше не зійде.

Витиратися чужим рушником, щоб не забрати собі проблеми іншої людини.

Залишати посуд брудним.

Дивитися на своє відображення у воді.

Ловити птахів і полювати на них.

Народні прикмети

Якщо схід сонця багряний, це означає, що влітку буде спека та мало опадів.

Літає багато павутиння - до спекотного літа.

Почуєте крик ворони - до хорошої звістки, а скрегіт сороки - до грошей.

Якщо після неба видніється веселка, надалі погода буде ясною.

Якщо день теплий, то риболовля буде хорошою.

На ялівцю квіти - пора сіяти ячмінь.

На осиці рясні сережки - гарно вродить овес.

Хто святкує день ангела

28 травня свої іменини відзначають Анастасія, Гнат, Дмитро, Макар, Пахом.