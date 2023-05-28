Свято 28 травня: на що сьогодні сувора заборона та хто святкує день ангела

28 травня за православним календарем вшановується пам'ять преподобного Пахомія Великого. У народі цей день іще називають Пахома Теплого. Вважалося, що саме цього дня розпочиналася справжня літня погода.
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Оскільки сьогодні, за повір'ями, приходило справжнє тепло, було заведено займатися землеробством. У цей час селяни проводили пізнє висівання ячменю та пшениці.
Крім того, було дозволено висаджувати огірки, якщо ви цього ще не зробили. Вірили, що врожай буде хорошим. Проте всі польові роботи варто було проводити до обіду, інакше - не зійде.
Серед іншого можна було наводити порядки у дворі, тобто на прибудинкових територіях: лагодити, фарбувати, білити тощо.
28 травня свої іменини відзначають Анастасія, Гнат, Дмитро, Макар, Пахом.
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