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Праздник 28 мая: на что сегодня строгий запрет и кто празднует день ангела

Какой праздник 28 мая (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

28 мая по православному календарю почитается память преподобного Пахомия Великого. В народе этот день еще называют Пахома Теплого. Считалось, что в этот день начиналась настоящая летняя погода.

Что нельзя сегодня делать и у кого день ангела - читайте в материале Styler.

Традиции 28 мая

Поскольку сегодня, по поверьям, приходило настоящее тепло, было принято заниматься земледелием. В это время крестьяне проводили поздний посев ячменя и пшеницы.

Кроме того, было разрешено высаживать огурцы, если вы еще этого не сделали. Верили, что урожай будет хорошим. Однако все полевые работы стоило проводить до обеда, иначе - не взойдет.

Среди прочего можно было наводить порядки во дворе, то есть на придомовых территориях: чинить, красить, белить и т. д.

Что нельзя сегодня делать

  • Ссориться, желать зла, думать плохо о других людях.
  • Сажать на огороде после обеда, иначе не взойдет.
  • Вытираться чужим полотенцем, чтобы не унести себе проблемы другого человека.
  • Оставлять посуду грязной.
  • Смотреть на свое отражение в воде.
  • Ловить птиц и охотиться за ними.

Народные приметы

  • Если восход солнца багряный, значит летом будет жара и мало осадков.
  • Летает много паутины - к жаркому лету.
  • Услышите крик вороны - к хорошему известию, а скрежет сороки - к деньгам.
  • Если после неба виднеется радуга, погода будет ясной.
  • Если день теплый, то рыбалка будет хорошей.
  • На можжевельнике цветы - пора сеять ячмень.
  • На осине обильные серьги - красиво уродит овес.

Кто празднует день ангела

28 мая свои именины отмечают Анастасия, Игнат, Дмитрий, Макар, Пахом.

Раньше мы рассказывали, что нельзя и нужно сделать на Зеленые праздники 2023.

А еще подробно писали о переходе ПЦУ на новый календарь и что это значит.

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