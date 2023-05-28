Праздник 28 мая: на что сегодня строгий запрет и кто празднует день ангела

28 мая по православному календарю почитается память преподобного Пахомия Великого. В народе этот день еще называют Пахома Теплого. Считалось, что в этот день начиналась настоящая летняя погода.
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Поскольку сегодня, по поверьям, приходило настоящее тепло, было принято заниматься земледелием. В это время крестьяне проводили поздний посев ячменя и пшеницы.
Кроме того, было разрешено высаживать огурцы, если вы еще этого не сделали. Верили, что урожай будет хорошим. Однако все полевые работы стоило проводить до обеда, иначе - не взойдет.
Среди прочего можно было наводить порядки во дворе, то есть на придомовых территориях: чинить, красить, белить и т. д.
28 мая свои именины отмечают Анастасия, Игнат, Дмитрий, Макар, Пахом.
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