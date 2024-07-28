Свято 28 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела
Сьогодні, 28 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Святі апостоли Прохор, Никанор, Тимон і Пармен були серед сімдесяти апостолів, яких Ісус Христос обрав для проповідування Євангелія. Всі вони також входили до числа семи дияконів, призначених апостолами для служіння в першій християнській громаді Єрусалима.
Прохор допомагав в організації та розподілі їжі й ресурсів серед вірних. Був близьким учнем апостола Івана Богослова, який призначив його єпископом у Нікомедії. Після заслання Івана на острів Патмос, Прохор повернувся до Нікомедії, де продовжував проповідувати християнське вчення, за що зазнав мученицької смерті.
Никанор служив громаді в Єрусалимі. Про його життя відомо небагато, але за переказами, він теж прийняв мученицьку смерть за свою віру, хоча деталі залишаються невідомими.
Відомо, що Тимон активно займався проповідницькою діяльністю. Він став єпископом у місті Бостра, що в Аравії, де ефективно поширював християнське вчення. Тимон зазнав жорстоких тортур і загинув мученицькою смертю за свою віру.
Про Пармена відомо найменше серед семи дияконів. Він служив у християнській громаді Єрусалима, де й прийняв мученицьку смерть, але конкретні обставини його життя та смерті не збереглися.
Святі апостоли і диякони зіграли важливу роль у розвитку та поширенні раннього християнства, віддавши своє життя за віру.
Прохор, Никанор, Тимон та Пармен - перші диякони (зображення: uapc.te.ua)
Що не можна робити сьогодні, 28 липня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Лаятися, сваритися або пліткувати
- Відмовляти нужденним у допомозі
- Шити, в’язати чи вишивати.
Також не рекомендується сьогодні позичати або продавати будь-що, оскільки вважається, що це може призвести до бідності. Раніше вважали, що цей день сприятливий для роботи в городі чи саду.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Багато роси вранці - до гарної погоди вдень
- Хмари пливуть високо в небі - погода буде теплою і гарною
- Вночі яскраво мерехтять зорі - буде гроза.
У давнину цього дня шанували ковалів та їхню важку працю. Вважалося, що вони мають особливі здібності підкорювати стихії вогню, води та заліза. Їхня майстерність і сила викликали повагу та захоплення серед людей.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Павло, Василь, Юхим, Іван, Остап, Микола, Юліан, Олена, Антоніна, Анастасія, Ірина.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Всесвітній день охорони природи
- Всесвітній день боротьби з гепатитом
- День штрафника.
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.