Свято 28 грудня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Історія церковного свята

20 тисяч мучеників, серед яких були Гликерій, Феофіла, Євфимій та Петро, постраждали за християнську віру. Святі зазнали гонінь імператора Максиміана, який правив на початку IV століття. Язичник-правитель зневажав християнство та всіх, хто дотримувався віри.

Спершу імператор наказав спалити всі церковні книги та знищити християнські храми, а також позбавив християн їхніх посад та цивільних прав. Втім, люди все одно поширювали віру в Господа серед місцевих.

Зокрема продовжував діяльність єпископ Кирило, завдяки якому до християнства прийшла язичницька жриця Домна. Дізнавшись про це, Максиміан наказав спіймати всіх противників язичництва.

Коли віряни зібралися в церкві Різдва Христового, про наказ імператора їм повідомив слуга правителя. Після того, як помічник правителя почув відмову прийняти язичницьку віру, церкву, разом з вірянами, підпалили.

Народні прикмети цього дня

Якщо сьогодні погода безвітряна, але на деревах іній - рік буде вдалим та врожайним

Сьогодні надворі сиро - буде гарний врожай льону

Якщо 28 грудня густий іній або снігопад - буде гарний врожай злакових культур

Сьогодні падають клапті снігу - до потепління

28 грудня у водоймах хлюпається риба - до снігопаду

Що сьогодні не можна робити

Вважається, що 28 грудня варто утриматися від певних занять - інакше можна накликати лихо та негаразди. Зокрема, сьогодні не слід:

скандалити, лихословити і сваритися з родичами

пришивати ґудзики - залишаться проблеми з минулого року

відмовляти в допомозі

В цей день предки намагалися провести час разом. Також вірили, що робота, розпочата сьогодні, принесе хороший результат.

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 28 грудня іменини у людей з такими іменами: Агрипіна, Євдокія, Веніамін, Варвара, Наталія, Ганна, Георгій, Єгор, Лаврентій, Єфросинія, Іван, Мотрена, Марк, Ян.

До того ж за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Трифон, Іларіон, Василь, Павло, Іона, Олександр, Степан, Сусанна.