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Праздник 28 декабря: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой праздник 28 декабря в церковном календаре (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

28 декабря - суббота после Рождества Христова. Сегодня православная церковь чтит святых 2000 мучеников, сожженных в Никодимии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 28 декабря, а также об истории, запретах и главных традициях этого дня.

История церковного праздника

20 тысяч мучеников, среди которых были Гликерий, Феофила, Евфимий и Петр, пострадали за христианскую веру. Святые подверглись гонениям императора Максимиана, который правил в начале IV века. Язычник-правитель презирал христианство и всех, кто придерживался веры.

Сначала император приказал сжечь все церковные книги и уничтожить христианские храмы, а также лишил христиан их должностей и гражданских прав. Впрочем, люди все равно распространяли веру в Господа среди местных.

В частности продолжал деятельность епископ Кирилл, благодаря которому к христианству пришла языческая жрица Домна. Узнав об этом, Максимиан приказал поймать всех противников язычества.

Когда верующие собрались в церкви Рождества Христова, о приказе императора им сообщил слуга правителя. После того, как помощник правителя услышал отказ принять языческую веру, церковь, вместе с верующими, подожгли.

Народные приметы этого дня

  • Если сегодня погода безветренная, но на деревьях иней - год будет удачным и урожайным
  • Сегодня на улице сыро - будет хороший урожай льна
  • Если 28 декабря густой иней или снегопад - будет хороший урожай злаковых культур
  • Сегодня падают клочья снега - к потеплению
  • 28 декабря в водоемах плещется рыба - к снегопаду

Что сегодня нельзя делать

Считается, что 28 декабря стоит воздержаться от определенных занятий - иначе можно навлечь беду и невзгоды. В частности, сегодня не следует:

  • скандалить, сквернословить и ссориться с родственниками
  • пришивать пуговицы - останутся проблемы с прошлого года
  • отказывать в помощи

В этот день предки старались провести время вместе. Также верили, что работа, начатая сегодня, принесет хороший результат.

У кого сегодня именины

По новому стилю, 28 декабря именины у людей с такими именами: Агриппина, Евдокия, Вениамин, Варвара, Наталья, Анна, Георгий, Егор, Лаврентий, Ефросиния, Иван, Мотрена, Марк, Ян.

К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Трифон, Илларион, Василий, Павел, Иона, Александр, Степан, Сусанна.

Ранее мы писали о том, когда будут отмечать Щедрый вечер.

Читайте также о том, как вычислили дату Рождества Христова.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Ближче до Бога, DayToday, Википедия.

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