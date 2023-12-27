Свято 27 грудня: головні традиції дня, що не можна робити

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

Наші пращури в цей день Стефана вшановували пастухів, адже він вважався їхнім покровителем. Цієї дати їх щедро пригощали, запрошували в гості.

Також люди доглядали коней, адже вірили, що якщо їх у цей день добре напоїти, то тварини будуть завжди здоровими та міцними. Дівчата ж влаштовували передноворічні ворожіння на весілля. Висипали на стіл насіння та вважали, якщо випадало парне число – скоро буде весілля.

Головні прикмети цього дня

дивилися, який сьогодні день: сонце та мороз – рік буде врожайним;

на деревах іній – до великого врожаю зернових;

птахи збираються зграйками на верхівках дерев – ще довго протримаються морози;

ворони гніздяться прямо на снігу - скоро прийде відлига;

сильний снігопад – до великого врожаю ягід та грибів;

Що не можна робити у цей день

Не можна сьогодні вживати алкогольні напої

Не дозволяється відмовляти нужденним.

Цього дня заборонено працювати

Хто сьогодні відзначає іменини – Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків.