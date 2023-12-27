ua en ru
Ср, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Свято 27 грудня: головні традиції дня, що не можна робити

Середа 27 грудня 2023 06:00
UA EN RU
Свято 27 грудня: головні традиції дня, що не можна робити Яке церковне свято 27 грудня (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

27 грудня православні в Україні святкують день пам'яті святого Стефана.

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Наші пращури в цей день Стефана вшановували пастухів, адже він вважався їхнім покровителем. Цієї дати їх щедро пригощали, запрошували в гості.

Також люди доглядали коней, адже вірили, що якщо їх у цей день добре напоїти, то тварини будуть завжди здоровими та міцними. Дівчата ж влаштовували передноворічні ворожіння на весілля. Висипали на стіл насіння та вважали, якщо випадало парне число – скоро буде весілля.

Головні прикмети цього дня

  • дивилися, який сьогодні день: сонце та мороз – рік буде врожайним;
  • на деревах іній – до великого врожаю зернових;
  • птахи збираються зграйками на верхівках дерев – ще довго протримаються морози;
  • ворони гніздяться прямо на снігу - скоро прийде відлига;
  • сильний снігопад – до великого врожаю ягід та грибів;

Що не можна робити у цей день

  • Не можна сьогодні вживати алкогольні напої
  • Не дозволяється відмовляти нужденним.
  • Цього дня заборонено працювати

Хто сьогодні відзначає іменини – Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків.

До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік.

До речі, в Україні мають намір встановити незвичайне свято.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні свято в Україні