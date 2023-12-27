Свято 27 грудня: головні традиції дня, що не можна робити
27 грудня православні в Україні святкують день пам'яті святого Стефана.
Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції цього дня
Наші пращури в цей день Стефана вшановували пастухів, адже він вважався їхнім покровителем. Цієї дати їх щедро пригощали, запрошували в гості.
Також люди доглядали коней, адже вірили, що якщо їх у цей день добре напоїти, то тварини будуть завжди здоровими та міцними. Дівчата ж влаштовували передноворічні ворожіння на весілля. Висипали на стіл насіння та вважали, якщо випадало парне число – скоро буде весілля.
Головні прикмети цього дня
- дивилися, який сьогодні день: сонце та мороз – рік буде врожайним;
- на деревах іній – до великого врожаю зернових;
- птахи збираються зграйками на верхівках дерев – ще довго протримаються морози;
- ворони гніздяться прямо на снігу - скоро прийде відлига;
- сильний снігопад – до великого врожаю ягід та грибів;
Що не можна робити у цей день
- Не можна сьогодні вживати алкогольні напої
- Не дозволяється відмовляти нужденним.
- Цього дня заборонено працювати
Хто сьогодні відзначає іменини – Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків.
До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік.