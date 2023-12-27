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Праздник 27 декабря: главные традиции дня, что нельзя делать

Среда 27 декабря 2023 06:00
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Праздник 27 декабря: главные традиции дня, что нельзя делать Какой церковный праздник 27 декабря (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

27 декабря православные в Украине отмечают день памяти святого Стефана.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Наши предки в этот день Стефана чествовали пастухов, ведь он считался их покровителем. В эту дату их щедро угощали, приглашали в гости.

Также люди ухаживали за лошадьми, ведь верили, что если их в этот день хорошо напоить, то животные будут всегда здоровыми и крепкими. Девушки же устраивали предновогодние гадания на свадьбу. Высыпали на стол семена и считали, если выпадало четное число – скоро будет свадьба.

Главные приметы этого дня

  • смотрели, какой сегодня день: солнце и мороз - год будет урожайным;
  • на деревьях иней - к большому урожаю зерновых;
  • птицы собираются стайками на верхушках деревьев - еще долго продержатся морозы;
  • вороны гнездятся прямо на снегу - скоро придет оттепель;
  • сильный снегопад - к большому урожаю ягод и грибов;

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя сегодня употреблять алкогольные напитки
  • Не разрешается отказывать нуждающимся.
  • В этот день запрещено работать

Кто сегодня отмечает именины - Степан, Федор, Лука, Иосиф, Давид, Иаков.

Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

Кстати, в Украине хотят установить необычный праздник.

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