Свято 26 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий мученик Єрмолай жив у III столітті під час правління імператора Максиміана. Був священником у Нікомидії, важливому місті на сході Римської імперії, нині це місто Ізміт у Туреччині. Він був ревним християнином і проповідував свою віру, попри переслідування з боку римської влади.

За переказами, Єрмолай загинув мученицькою смертю за свою віру. Його схопили за наказом імператора Максиміана, і він відмовився зректися Христа, за що його піддали жорстоким катуванням і вбили. Святий Єрмолай шанується як у православній, так і в католицькій церквах. Належить до Нікомидійських мучеників, і його ім'я згадується у багатьох літургійних текстах і молитвах.

Інформацію про життя і подвиги святого Єрмолая ми знаємо здебільшого з агіографічних джерел - житій святих, написаних у ранньому середньовіччі. Ці тексти часто поєднують історичні факти з легендарними оповідями, що підкреслюють віру і стійкість святих.

Єрмолай Нікомідійський (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 26 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Працювати на городі чи в полі

Займатися рукоділлям

Лінуватися чи пліткувати.

Також у цей день не рекомендується готувати випічку з тогорічного борошна, щоб не повернулися старі біди і негаразди. Також не можна залишати на полях урожай, бо нечиста сила може його зіпсувати.

Народні прикмети і традиції цього дня

Вранці багато роси - насувається гроза

На липі з’явилося жовте листя - до ранньої осені

Ластівки літають низько - скоро почнеться дощ

Сильно кусаються мухи - до дощу

Жаби стрибають біля водойм - очікуйте на дощ.

У цей день зазвичай починають робити заготовки на зиму, варити компоти та домашнє вино. Також цього дня рекомендується займатися улюбленим хобі.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Сергій, Гнат, Федір.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: