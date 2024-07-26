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Свято 26 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Церковне свято 26 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 26 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Єрмолая за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий мученик Єрмолай жив у III столітті під час правління імператора Максиміана. Був священником у Нікомидії, важливому місті на сході Римської імперії, нині це місто Ізміт у Туреччині. Він був ревним християнином і проповідував свою віру, попри переслідування з боку римської влади.

За переказами, Єрмолай загинув мученицькою смертю за свою віру. Його схопили за наказом імператора Максиміана, і він відмовився зректися Христа, за що його піддали жорстоким катуванням і вбили. Святий Єрмолай шанується як у православній, так і в католицькій церквах. Належить до Нікомидійських мучеників, і його ім'я згадується у багатьох літургійних текстах і молитвах.

Інформацію про життя і подвиги святого Єрмолая ми знаємо здебільшого з агіографічних джерел - житій святих, написаних у ранньому середньовіччі. Ці тексти часто поєднують історичні факти з легендарними оповідями, що підкреслюють віру і стійкість святих.

Єрмолай Нікомідійський (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 26 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Працювати на городі чи в полі
  • Займатися рукоділлям
  • Лінуватися чи пліткувати.

Також у цей день не рекомендується готувати випічку з тогорічного борошна, щоб не повернулися старі біди і негаразди. Також не можна залишати на полях урожай, бо нечиста сила може його зіпсувати.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Вранці багато роси - насувається гроза
  • На липі з’явилося жовте листя - до ранньої осені
  • Ластівки літають низько - скоро почнеться дощ
  • Сильно кусаються мухи - до дощу
  • Жаби стрибають біля водойм - очікуйте на дощ.

У цей день зазвичай починають робити заготовки на зиму, варити компоти та домашнє вино. Також цього дня рекомендується займатися улюбленим хобі.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Сергій, Гнат, Федір.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день збереження мангрових екосистем
  • Всесвітній день тофу
  • День парашутиста
  • День есперанто
  • День холістичної медицини.

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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