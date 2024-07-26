Свято 26 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 26 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Єрмолая за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий мученик Єрмолай жив у III столітті під час правління імператора Максиміана. Був священником у Нікомидії, важливому місті на сході Римської імперії, нині це місто Ізміт у Туреччині. Він був ревним християнином і проповідував свою віру, попри переслідування з боку римської влади.
За переказами, Єрмолай загинув мученицькою смертю за свою віру. Його схопили за наказом імператора Максиміана, і він відмовився зректися Христа, за що його піддали жорстоким катуванням і вбили. Святий Єрмолай шанується як у православній, так і в католицькій церквах. Належить до Нікомидійських мучеників, і його ім'я згадується у багатьох літургійних текстах і молитвах.
Інформацію про життя і подвиги святого Єрмолая ми знаємо здебільшого з агіографічних джерел - житій святих, написаних у ранньому середньовіччі. Ці тексти часто поєднують історичні факти з легендарними оповідями, що підкреслюють віру і стійкість святих.
Єрмолай Нікомідійський (фото: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також у цей день не рекомендується готувати випічку з тогорічного борошна, щоб не повернулися старі біди і негаразди. Також не можна залишати на полях урожай, бо нечиста сила може його зіпсувати.
У цей день зазвичай починають робити заготовки на зиму, варити компоти та домашнє вино. Також цього дня рекомендується займатися улюбленим хобі.
Сьогодні іменини святкують: Сергій, Гнат, Федір.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.