Свято 24 травня: що сьогодні категорично не можна робити, аби не сумувати до осені

24 травня православні в Україні та всьому світі вшановують церковне свято - день пам'яті преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні традиції та заборони цьогоріч, а також про прикмети і хто сьогодні святкує іменини.
Преподобний Симеон Стовпник (ілюстрація: Вікіпедія)
Симеон був відомим християнським святим, який провів більшу частину свого життя в молитві та посту, живучи на вершині стовпа. Цей подвиг символізував його прагнення досягти духовної досконалості. Його сувора аскеза та непохитна віра надихали багатьох людей.
Симеон був прикладом для багатьох християн, які бачили в ньому втілення духовної чистоти та самовідданості. Вважається, що його молитви та поради допомагали людям знайти розраду і підтримку в тяжкі часи. Люди з усіх куточків приходили до нього, щоб отримати благословення і мудрі настанови.
У цей день існують певні заборони та народні прикмети. Більшість із них пов'язані з повір'ями про майбутній урожай та добробут.
Не варто робити це:
На 24 травня існує кілька народних прикмет та традицій:
Шипшина (фото: Freepik)
Важливо: сьогодні не рекомендується рвати гілки шипшини, якщо це не для лікувальних настоянок. Інакше стосунки з коханою людиною можуть зіпсуватися, говорять забобони.
За народними прикметами також не можна сумувати і скаржитися на життя - будете сумні до осені.
В народі цей день називали Шипшиновим. Наші пращури вірили, що цей день підходить для творчості та рукоділля. Тому жінки займалися вишиванням або в'язанням.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар УПЦ.