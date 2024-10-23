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Свято 23 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке церковне свято 23 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 23 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого апостола Якова за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Яків, брат апостола Івана, був рибалкою, коли Ісус покликав його стати учнем. Він залишив свій човен і старе життя, щоб слідувати за Христом. Яків був присутній під час багатьох важливих подій. Наприклад, Преображення Господнє, де бачив, як Ісус виявив свою божественну природу. Також він був свідком агонії в Гетсиманському саду, коли Ісус молився перед своїми стражданнями.

Після Воскресіння Ісуса Яків став одним із лідерів християнської громади в Єрусалимі. Він очолював церкву, де спільнота християн збиралася для молитви і навчання, а також проповідував у різних місцях, зокрема в Юдеї, поширюючи Євангелію.

Яків вважається першим єпископом Єрусалима, де його мудрість і лідерство допомогли зміцнити віру ранніх християн. Він загинув мученицькою смертю близько 62 року нашої ери, залишаючись вірним Христу до останнього подиху.

Собор святого Якова у Сантьяго-де-Компостела (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 23 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Лихословити, сваритись і пліткувати
  • Займатися ремонтом одягу чи взуття
  • Просити або давати гроші у борг
  • Відмовляти нужденним у допомозі.

Також не рекомендується робити покупки в цей день, оскільки це може принести нещастя. Особливо це стосувалося молодих самотніх чоловіків, адже вірили, що порушивши цю заборону, йому буде важко знайти дружину.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Східний або північний вітер - до похолодання
  • Волого і брудно - така погода затримається
  • Повністю пожовкла верба - до ранньої зими
  • Сніг випав і не розтає - зима буде теплою
  • Почався град - слід чекати на ранні морози
  • Захід сонця яскравий - насувається негода.

Віряни сьогодні моляться святому Якову, як покровителю бджолярства, за гарний урожай меду наступного сезону. Крим того, до цього часу завершували підготовку вуликів до зими.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Володимир, Вольдемар, Єлисей, Максим, Микола, Еміль, Яків, Єфросинія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день фестивальної музики і мистецтва
  • Міжнародний день снігового барса
  • День обізнаності про синдром раптової смерті за епілепсії
  • День поширення інформації про синдром Кабукі
  • День рекламіста (працівника реклами).

Раніше ми розказували, як уникнути гріхів у повсякденному житті.

Також дізнайтеся тексти чотирьох молитов від порчі та пристріту.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.

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