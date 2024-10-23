Свято 23 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 23 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого апостола Якова за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яків, брат апостола Івана, був рибалкою, коли Ісус покликав його стати учнем. Він залишив свій човен і старе життя, щоб слідувати за Христом. Яків був присутній під час багатьох важливих подій. Наприклад, Преображення Господнє, де бачив, як Ісус виявив свою божественну природу. Також він був свідком агонії в Гетсиманському саду, коли Ісус молився перед своїми стражданнями.
Після Воскресіння Ісуса Яків став одним із лідерів християнської громади в Єрусалимі. Він очолював церкву, де спільнота християн збиралася для молитви і навчання, а також проповідував у різних місцях, зокрема в Юдеї, поширюючи Євангелію.
Яків вважається першим єпископом Єрусалима, де його мудрість і лідерство допомогли зміцнити віру ранніх християн. Він загинув мученицькою смертю близько 62 року нашої ери, залишаючись вірним Христу до останнього подиху.
Собор святого Якова у Сантьяго-де-Компостела (фото: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується робити покупки в цей день, оскільки це може принести нещастя. Особливо це стосувалося молодих самотніх чоловіків, адже вірили, що порушивши цю заборону, йому буде важко знайти дружину.
Віряни сьогодні моляться святому Якову, як покровителю бджолярства, за гарний урожай меду наступного сезону. Крим того, до цього часу завершували підготовку вуликів до зими.
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Володимир, Вольдемар, Єлисей, Максим, Микола, Еміль, Яків, Єфросинія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували, як уникнути гріхів у повсякденному житті.
Також дізнайтеся тексти чотирьох молитов від порчі та пристріту.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.