Праздник 23 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 23 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола Иакова по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Иаков, брат апостола Иоанна, был рыболовом, когда Иисус призвал его стать учеником. Он оставил свою лодку и старую жизнь, чтобы следовать за Христом. Иаков присутствовал во время многих важных событий. Например, Преображение Господне, где видел, как Иисус обнаружил свою божественную природу. Также он был свидетелем агонии в Гефсиманском саду, когда Иисус молился перед своими страданиями.
После Воскресения Иисуса Иаков стал одним из лидеров христианской общины в Иерусалиме. Он возглавлял церковь, где община христиан собиралась для молитвы и учения, а также проповедовал в разных местах, в частности в Иудее, распространяя Евангелие.
Иаков считается первым епископом Иерусалима, где его мудрость и лидерство помогли укрепить веру ранних христиан. Он погиб мученической смертью около 62 года нашей эры, оставаясь верным Христу до последнего вздоха.
Собор святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела (фото: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется делать покупки в этот день, поскольку это может принести несчастье. Особенно это касалось молодых одиноких мужчин, ведь верили, что нарушившему этот запрет будет трудно найти жену.
Верующие сегодня молятся святому Иакову, как покровителю пчеловодства, за хороший урожай меда в следующем сезоне. Кроме того, к этому времени завершали подготовку ульев к зиме.
Сегодня именины празднуют: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайт ВЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.