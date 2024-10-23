Свято 23 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Яків, брат апостола Івана, був рибалкою, коли Ісус покликав його стати учнем. Він залишив свій човен і старе життя, щоб слідувати за Христом. Яків був присутній під час багатьох важливих подій. Наприклад, Преображення Господнє, де бачив, як Ісус виявив свою божественну природу. Також він був свідком агонії в Гетсиманському саду, коли Ісус молився перед своїми стражданнями.

Після Воскресіння Ісуса Яків став одним із лідерів християнської громади в Єрусалимі. Він очолював церкву, де спільнота християн збиралася для молитви і навчання, а також проповідував у різних місцях, зокрема в Юдеї, поширюючи Євангелію.

Яків вважається першим єпископом Єрусалима, де його мудрість і лідерство допомогли зміцнити віру ранніх християн. Він загинув мученицькою смертю близько 62 року нашої ери, залишаючись вірним Христу до останнього подиху.

Собор святого Якова у Сантьяго-де-Компостела (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 23 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити, сваритись і пліткувати

Займатися ремонтом одягу чи взуття

Просити або давати гроші у борг

Відмовляти нужденним у допомозі.

Також не рекомендується робити покупки в цей день, оскільки це може принести нещастя. Особливо це стосувалося молодих самотніх чоловіків, адже вірили, що порушивши цю заборону, йому буде важко знайти дружину.

Народні прикмети і традиції цього дня

Східний або північний вітер - до похолодання

Волого і брудно - така погода затримається

Повністю пожовкла верба - до ранньої зими

Сніг випав і не розтає - зима буде теплою

Почався град - слід чекати на ранні морози

Захід сонця яскравий - насувається негода.

Віряни сьогодні моляться святому Якову, як покровителю бджолярства, за гарний урожай меду наступного сезону. Крим того, до цього часу завершували підготовку вуликів до зими.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Володимир, Вольдемар, Єлисей, Максим, Микола, Еміль, Яків, Єфросинія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: