Свято 23 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела
Сьогодні, 23 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого апостола Якова за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Яків, брат апостола Івана, був рибалкою, коли Ісус покликав його стати учнем. Він залишив свій човен і старе життя, щоб слідувати за Христом. Яків був присутній під час багатьох важливих подій. Наприклад, Преображення Господнє, де бачив, як Ісус виявив свою божественну природу. Також він був свідком агонії в Гетсиманському саду, коли Ісус молився перед своїми стражданнями.
Після Воскресіння Ісуса Яків став одним із лідерів християнської громади в Єрусалимі. Він очолював церкву, де спільнота християн збиралася для молитви і навчання, а також проповідував у різних місцях, зокрема в Юдеї, поширюючи Євангелію.
Яків вважається першим єпископом Єрусалима, де його мудрість і лідерство допомогли зміцнити віру ранніх християн. Він загинув мученицькою смертю близько 62 року нашої ери, залишаючись вірним Христу до останнього подиху.
Собор святого Якова у Сантьяго-де-Компостела (фото: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 23 жовтня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Лихословити, сваритись і пліткувати
- Займатися ремонтом одягу чи взуття
- Просити або давати гроші у борг
- Відмовляти нужденним у допомозі.
Також не рекомендується робити покупки в цей день, оскільки це може принести нещастя. Особливо це стосувалося молодих самотніх чоловіків, адже вірили, що порушивши цю заборону, йому буде важко знайти дружину.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Східний або північний вітер - до похолодання
- Волого і брудно - така погода затримається
- Повністю пожовкла верба - до ранньої зими
- Сніг випав і не розтає - зима буде теплою
- Почався град - слід чекати на ранні морози
- Захід сонця яскравий - насувається негода.
Віряни сьогодні моляться святому Якову, як покровителю бджолярства, за гарний урожай меду наступного сезону. Крим того, до цього часу завершували підготовку вуликів до зими.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Володимир, Вольдемар, Єлисей, Максим, Микола, Еміль, Яків, Єфросинія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день фестивальної музики і мистецтва
- Міжнародний день снігового барса
- День обізнаності про синдром раптової смерті за епілепсії
- День поширення інформації про синдром Кабукі
- День рекламіста (працівника реклами).
Раніше ми розказували, як уникнути гріхів у повсякденному житті.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.