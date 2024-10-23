Праздник 23 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Иаков, брат апостола Иоанна, был рыболовом, когда Иисус призвал его стать учеником. Он оставил свою лодку и старую жизнь, чтобы следовать за Христом. Иаков присутствовал во время многих важных событий. Например, Преображение Господне, где видел, как Иисус обнаружил свою божественную природу. Также он был свидетелем агонии в Гефсиманском саду, когда Иисус молился перед своими страданиями.

После Воскресения Иисуса Иаков стал одним из лидеров христианской общины в Иерусалиме. Он возглавлял церковь, где община христиан собиралась для молитвы и учения, а также проповедовал в разных местах, в частности в Иудее, распространяя Евангелие.

Иаков считается первым епископом Иерусалима, где его мудрость и лидерство помогли укрепить веру ранних христиан. Он погиб мученической смертью около 62 года нашей эры, оставаясь верным Христу до последнего вздоха.

Собор святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела (фото: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 23 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить, ссориться и сплетничать

Заниматься ремонтом одежды и обуви

Просить или давать деньги взаймы

Отказывать нуждающимся в помощи.

Также не рекомендуется делать покупки в этот день, поскольку это может принести несчастье. Особенно это касалось молодых одиноких мужчин, ведь верили, что нарушившему этот запрет будет трудно найти жену.

Народные приметы и традиции этого дня

Восточный или северный ветер - к похолоданию

Влажно и грязно - такая погода задержится

Полностью пожелтела ива - к ранней зиме

Снег выпал и не растает - зима будет теплой

Начался град - следует ждать ранних морозов

Особенно закат яркий - надвигается ненастье.

Верующие сегодня молятся святому Иакову, как покровителю пчеловодства, за хороший урожай меда в следующем сезоне. Кроме того, к этому времени завершали подготовку ульев к зиме.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: