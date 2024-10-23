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Праздник 23 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Среда 23 октября 2024 06:00
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Праздник 23 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Какой церковный праздник 23 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 23 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола Иакова по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Иаков, брат апостола Иоанна, был рыболовом, когда Иисус призвал его стать учеником. Он оставил свою лодку и старую жизнь, чтобы следовать за Христом. Иаков присутствовал во время многих важных событий. Например, Преображение Господне, где видел, как Иисус обнаружил свою божественную природу. Также он был свидетелем агонии в Гефсиманском саду, когда Иисус молился перед своими страданиями.

После Воскресения Иисуса Иаков стал одним из лидеров христианской общины в Иерусалиме. Он возглавлял церковь, где община христиан собиралась для молитвы и учения, а также проповедовал в разных местах, в частности в Иудее, распространяя Евангелие.

Иаков считается первым епископом Иерусалима, где его мудрость и лидерство помогли укрепить веру ранних христиан. Он погиб мученической смертью около 62 года нашей эры, оставаясь верным Христу до последнего вздоха.

Праздник 23 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Собор святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела (фото: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 23 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить, ссориться и сплетничать
  • Заниматься ремонтом одежды и обуви
  • Просить или давать деньги взаймы
  • Отказывать нуждающимся в помощи.

Также не рекомендуется делать покупки в этот день, поскольку это может принести несчастье. Особенно это касалось молодых одиноких мужчин, ведь верили, что нарушившему этот запрет будет трудно найти жену.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Восточный или северный ветер - к похолоданию
  • Влажно и грязно - такая погода задержится
  • Полностью пожелтела ива - к ранней зиме
  • Снег выпал и не растает - зима будет теплой
  • Начался град - следует ждать ранних морозов
  • Особенно закат яркий - надвигается ненастье.

Верующие сегодня молятся святому Иакову, как покровителю пчеловодства, за хороший урожай меда в следующем сезоне. Кроме того, к этому времени завершали подготовку ульев к зиме.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день фестивальной музыки и искусства
  • Международный день снежного барса
  • День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии
  • День распространения информации о синдроме Кабуки
  • День рекламиста (работника рекламы).

Раньше мы рассказывали, как избежать грехов в повседневной жизни.

Также узнайте тексты четырех молитв от порчи и сглаза.

При написании материала были использованы источники: сайт ВЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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