Праздник 23 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 23 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола Иакова по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Иаков, брат апостола Иоанна, был рыболовом, когда Иисус призвал его стать учеником. Он оставил свою лодку и старую жизнь, чтобы следовать за Христом. Иаков присутствовал во время многих важных событий. Например, Преображение Господне, где видел, как Иисус обнаружил свою божественную природу. Также он был свидетелем агонии в Гефсиманском саду, когда Иисус молился перед своими страданиями.
После Воскресения Иисуса Иаков стал одним из лидеров христианской общины в Иерусалиме. Он возглавлял церковь, где община христиан собиралась для молитвы и учения, а также проповедовал в разных местах, в частности в Иудее, распространяя Евангелие.
Иаков считается первым епископом Иерусалима, где его мудрость и лидерство помогли укрепить веру ранних христиан. Он погиб мученической смертью около 62 года нашей эры, оставаясь верным Христу до последнего вздоха.
Собор святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела (фото: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 23 октября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Злословить, ссориться и сплетничать
- Заниматься ремонтом одежды и обуви
- Просить или давать деньги взаймы
- Отказывать нуждающимся в помощи.
Также не рекомендуется делать покупки в этот день, поскольку это может принести несчастье. Особенно это касалось молодых одиноких мужчин, ведь верили, что нарушившему этот запрет будет трудно найти жену.
Народные приметы и традиции этого дня
- Восточный или северный ветер - к похолоданию
- Влажно и грязно - такая погода задержится
- Полностью пожелтела ива - к ранней зиме
- Снег выпал и не растает - зима будет теплой
- Начался град - следует ждать ранних морозов
- Особенно закат яркий - надвигается ненастье.
Верующие сегодня молятся святому Иакову, как покровителю пчеловодства, за хороший урожай меда в следующем сезоне. Кроме того, к этому времени завершали подготовку ульев к зиме.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день фестивальной музыки и искусства
- Международный день снежного барса
- День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии
- День распространения информации о синдроме Кабуки
- День рекламиста (работника рекламы).
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При написании материала были использованы источники: сайт ВЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.