Свято 23 січня: що не можна робити, щоб не спричинити смерть, у кого день ангела

23 січня православні в Україні вшановують пам'ять святого Климента та учня його Агафангела. До речі, у народі свято відоме як день Агафія-напівхлібника.
Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Цього дня селяни вирушали до комор, щоб перевірити, скільки до весни залишилося зерна. Кладові також упорядковували, спорожнілі засіки - виметали, за необхідності латали стіни та двері.
Переглядаючи запаси зерна, господар говорив: "Агафонік-напівхлібник спини в засіках не розгинає, здоровому зерну веде рахунок".
Господині на Агафія пекли пироги з куркою, які символізували родючість та сімейне щастя. Кожен член сім'ї мав з'їсти хоч шматочок, а залишки віддавали худобі.
23 січня День янгола святкують Геннадій, Климент, Федір, Феоктист.
Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.
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