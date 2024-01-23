Свято 23 січня: що не можна робити, щоб не спричинити смерть, у кого день ангела

Традиції 5 лютого

Цього дня селяни вирушали до комор, щоб перевірити, скільки до весни залишилося зерна. Кладові також упорядковували, спорожнілі засіки - виметали, за необхідності латали стіни та двері.

Переглядаючи запаси зерна, господар говорив: "Агафонік-напівхлібник спини в засіках не розгинає, здоровому зерну веде рахунок".

Господині на Агафія пекли пироги з куркою, які символізували родючість та сімейне щастя. Кожен член сім'ї мав з'їсти хоч шматочок, а залишки віддавали худобі.

Що не можна робити 23 січня

Не можна дивитися на падаючі зірки. Інакше можна спричинити лихо і навіть смерть.

Не можна скупитися, тому що потім самі потребуватимете цих речей.

Не варто лінуватися - чекатиме крах у всіх сферах життя.

Головні прикмети цього дня

Вранці кричить синиця - до морозу.

Качки та гуси у снігу купаються - до відлиги чи хуртовини.

Багато снігу сьогодні - до хорошого врожаю хліба.

Морозний та сонячний день - до спекотного серпня.

Яскраво сонечко світить - до ранньої весни.

Білки по деревах скачуть - до відлиги.

За погодою у першій половині дня визначали, яким буде січень наступного року.

Хто святкує сьогодні іменини

23 січня День янгола святкують Геннадій, Климент, Федір, Феоктист.