Свято 23 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Мученики Трохим, Теофіл та інші жили у III столітті й постраждали за свою віру в Христа під час переслідувань християн у Римській імперії. Переслідування були ініційовані імператором Декієм (правив з 249 по 251 рік) та іншими римськими імператорами, які намагалися відновити поклоніння римським богам і стабільність імперії. Святі мученики загинули в Лікії, що на території сучасної Туреччини.

Трохим і Теофіл були серед тих, хто відкрито сповідував християнство, попри загрозу переслідування. Вони були заарештовані за наказом римського намісника і піддалися жорстоким тортурам, але не зреклися своєї віри. Разом з ними постраждали й інші християни, зокрема Дорімедонт, Сатурнін і Євкарпій, які також зазнали тортур і були страчені, ставши мучениками за віру.

Учеників Трохима, Теофіла та інших, які жили у III столітті й постраждали за свою віру в Христа під час переслідувань християн у Римській імперії. Переслідування були ініційовані імператором Декієм (правив з 249 по 251 рік) та іншими римськими імператорами, які намагалися відновити поклоніння римським богам і стабільність імперії. Святі мученики загинули в Лікії, що на території сучасної Туреччини.

Мученики Трохим, Феофіл і з ними 13 мучеників (зображення: blagovist.church.ua)

Що не можна робити сьогодні, 23 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Злословити чи сваритися

Вживати алкогольні напої

Відмовляти нужденним у допомозі.

З давніх часів хлопцям, які не мають дівчини, було заборонено ходити до лісу. Вважалося, що в водоймах з’являються русалки, які можуть затягнути юнака на дно. Заборонялося також сумувати і сваритися, інакше це могло призвести до хвороб для вас і ваших близьких.

У сей день селяни вставали до сходу сонця, щоб встигнути виконати всі справи. Було повір'я, що той, хто цього дня байдикує, взимку буде голодувати.

Народні прикмети і традиції цього дня

Вранці стелиться туман - до великого врожаю гриів

Дощить - до гарного врожаю

Зірки яскраві та чіткі - незабаром почнуться сильні дощі

Ввечері стелиться туман - до спекотної погоди

Навколо мурашника багато мурах - будуть сонячні дні.

Вважається, що цей день ідеально підходить для фізичної праці: будь-які розпочаті справи обіцяють бути успішними. Якщо калина вже достигла, її починають збирати та заготовляти на зиму.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Федір, Віталій, Трохим, Ганна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: