Свято 23 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 23 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Теофіла та інших за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Мученики Трохим, Теофіл та інші жили у III столітті й постраждали за свою віру в Христа під час переслідувань християн у Римській імперії. Переслідування були ініційовані імператором Декієм (правив з 249 по 251 рік) та іншими римськими імператорами, які намагалися відновити поклоніння римським богам і стабільність імперії. Святі мученики загинули в Лікії, що на території сучасної Туреччини.
Трохим і Теофіл були серед тих, хто відкрито сповідував християнство, попри загрозу переслідування. Вони були заарештовані за наказом римського намісника і піддалися жорстоким тортурам, але не зреклися своєї віри. Разом з ними постраждали й інші християни, зокрема Дорімедонт, Сатурнін і Євкарпій, які також зазнали тортур і були страчені, ставши мучениками за віру.
Учеників Трохима, Теофіла та інших, які жили у III столітті й постраждали за свою віру в Христа під час переслідувань християн у Римській імперії. Переслідування були ініційовані імператором Декієм (правив з 249 по 251 рік) та іншими римськими імператорами, які намагалися відновити поклоніння римським богам і стабільність імперії. Святі мученики загинули в Лікії, що на території сучасної Туреччини.
Мученики Трохим, Феофіл і з ними 13 мучеників (зображення: blagovist.church.ua)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
З давніх часів хлопцям, які не мають дівчини, було заборонено ходити до лісу. Вважалося, що в водоймах з’являються русалки, які можуть затягнути юнака на дно. Заборонялося також сумувати і сваритися, інакше це могло призвести до хвороб для вас і ваших близьких.
У сей день селяни вставали до сходу сонця, щоб встигнути виконати всі справи. Було повір'я, що той, хто цього дня байдикує, взимку буде голодувати.
Вважається, що цей день ідеально підходить для фізичної праці: будь-які розпочаті справи обіцяють бути успішними. Якщо калина вже достигла, її починають збирати та заготовляти на зиму.
Сьогодні іменини святкують: Андрій, Федір, Віталій, Трохим, Ганна.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.