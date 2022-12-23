Свято 23 грудня: чому цей день осені особливий, у кого день ангела
23 грудня віруючі вшановують пам'ять святого Міни.
Про всі прикмети та заборони цієї дати ви прочитаєте у матеріалі Styler. Також ви дізнаєтесь, хто сьогодні відзначає день ангела.
Що ми знаємо про Міну Олександрійського
Міна загинув за Христа на початку IV століття.
Святий був посланий імператором Максиміном з Афін до Олександрії для придушення конфлікту між християнами і язичниками. Він мав дар красномовства, тому після його проповідей багато язичників зверталися до християнства.
Дізнавшись про те, що сталося, імператор направив до Олександрії епарха Єрмогена для суду над святим, а також наказав очистити місто від християн. Єрмоген був язичником, проте, побачивши чудове зцілення Міни після страшних тортур, уготованих йому судом, епарх увірував у Бога істинного.
Дізнавшись про це, Максимін особисто прибув в Олександрію. Однак побачивши неймовірну стійкість Міни, він не повірив, а лише більше розлютився. У гніві Максимін порубав секретаря Міни Євграфа і наказав відрубати голови Єрмогену та самому Міні.
В ім'я святого мученика Міни Олександрійського імператор Юстиніан збудував храм.
На Русі мученика Міну вважали цілителем очних хвороб. Наші пращури вірили, що чудодійна сила святого не тільки дає очам фізичне здоров'я, а й допомагає відрізняти добро від зла і правду від брехні.
Головні прикмети цього дня
- Якщо погода ясна, то незабаром будуть морози.
- Зірки мерехтять - до холоду
- Зірки яскраво горять - скоро настануть холоди
- Вітряна та суха погода обіцяє посушливе літо
- Якщо ж у небі зірки здаються маленькими, що незабаром чекайте на снігопади
- Якщо у цей день сороки біля хат літають і лізуть під стріху, то це обіцяє швидку завірюху.
Що не можна робити у цей день
- Сьогодні не можна займатися важкою працею.
- Також не вживали важкої їжі або алкогольних напоїв.
- Не можна виходити на лід чи плавати у водоймах.
- 23 грудня заборонялося вишивати та тримати гострі предмети в руках.
Іменини 23 грудня святкують Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Григорій, Євген, Костянтин.
До речі, раніше ми писали, яку погоду в Україні прогнозують на Новий рік.
Також читайте, стало відомо, скільки українців хочуть святкувати Різдво 25 грудня.