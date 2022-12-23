Свято 23 грудня: чому цей день осені особливий, у кого день ангела

Про всі прикмети та заборони цієї дати ви прочитаєте у матеріалі Styler. Також ви дізнаєтесь, хто сьогодні відзначає день ангела.

Що ми знаємо про Міну Олександрійського

Міна загинув за Христа на початку IV століття.

Святий був посланий імператором Максиміном з Афін до Олександрії для придушення конфлікту між християнами і язичниками. Він мав дар красномовства, тому після його проповідей багато язичників зверталися до християнства.

Дізнавшись про те, що сталося, імператор направив до Олександрії епарха Єрмогена для суду над святим, а також наказав очистити місто від християн. Єрмоген був язичником, проте, побачивши чудове зцілення Міни після страшних тортур, уготованих йому судом, епарх увірував у Бога істинного.

Дізнавшись про це, Максимін особисто прибув в Олександрію. Однак побачивши неймовірну стійкість Міни, він не повірив, а лише більше розлютився. У гніві Максимін порубав секретаря Міни Євграфа і наказав відрубати голови Єрмогену та самому Міні.

В ім'я святого мученика Міни Олександрійського імператор Юстиніан збудував храм.

На Русі мученика Міну вважали цілителем очних хвороб. Наші пращури вірили, що чудодійна сила святого не тільки дає очам фізичне здоров'я, а й допомагає відрізняти добро від зла і правду від брехні.

Головні прикмети цього дня

Якщо погода ясна, то незабаром будуть морози.

Зірки мерехтять - до холоду

Зірки яскраво горять - скоро настануть холоди

Вітряна та суха погода обіцяє посушливе літо

Якщо ж у небі зірки здаються маленькими, що незабаром чекайте на снігопади

Якщо у цей день сороки біля хат літають і лізуть під стріху, то це обіцяє швидку завірюху.

Що не можна робити у цей день

Сьогодні не можна займатися важкою працею.

Також не вживали важкої їжі або алкогольних напоїв.

Не можна виходити на лід чи плавати у водоймах.

23 грудня заборонялося вишивати та тримати гострі предмети в руках.

Іменини 23 грудня святкують Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Григорій, Євген, Костянтин.