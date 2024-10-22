Свято 22 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Аверкій, рівноапостольний єпископ Ієрапольський, жив у II столітті у Фригії. У той час місто Єраполь було переважно язичницьким, і Аверкій молився за порятунку їх душ. Одного разу йому з'явився Ангел, який наказав знищити ідолів у капищі. Святитель з великою відвагою виконав цю місію.

Коли язичники дізналися про його дії, вони намагалися його схопити. В цей момент три біснуваті юнаки закричали серед натовпу, і Аверкій молитвою вигнав з них демонів. Люди були вражені, побачивши юнаків здоровими, і попросили святителя навчити їх християнської віри. Багато з них прийняли хрещення.

Після цього Аверкій продовжив свою місіонерську діяльність, зцілюючи хворих і проповідуючи Євангеліє в сусідніх містах і селах. Він відвідав Сирію, Кілікію, Месопотамію і навіть Рим, де навернув до Христа багато людей. За свої великі зусилля Аверкія визнали рівноапостольним, і він протягом багатьох років захищав церкву від єресей, зміцнюючи вірних у вірі.

Аверкій Єрапольський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 22 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися та лихословити

Починати ремонт або прибирання

Пліткувати, наговорювати на інших

Вирушати у далеку подорож.

У цей день молоді дівчата, які мріяли про нареченого, дотримувалися особливого звичаю. На світанку вони йшли до березового гаю, шукали листок з інеєм і дивилися в нього, як у дзеркало. Вони вірили, що це допоможе зберегти їхню красу на рік і знайти судженого.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку густий туман - до теплої погоди

Сонячний день - незабаром прийдуть морози

Дме південний вітер - скоро буде сніг

Сонце яскраво сяє - незабаром похолоднішає

Пішла злива - негода затягнеться надовго.

Зранку віряни йшли до храму, щоб запалити свічку і помолитися за зцілення від хвороб. Вважали, що цей день слід провести в родинному колі, запросивши близьких у гості.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Василь, Володимир, Григорій, Денис, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Ганна, Гликерія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: