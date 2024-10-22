Свято 22 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 22 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Аверкій, рівноапостольний єпископ Ієрапольський, жив у II столітті у Фригії. У той час місто Єраполь було переважно язичницьким, і Аверкій молився за порятунку їх душ. Одного разу йому з'явився Ангел, який наказав знищити ідолів у капищі. Святитель з великою відвагою виконав цю місію.
Коли язичники дізналися про його дії, вони намагалися його схопити. В цей момент три біснуваті юнаки закричали серед натовпу, і Аверкій молитвою вигнав з них демонів. Люди були вражені, побачивши юнаків здоровими, і попросили святителя навчити їх християнської віри. Багато з них прийняли хрещення.
Після цього Аверкій продовжив свою місіонерську діяльність, зцілюючи хворих і проповідуючи Євангеліє в сусідніх містах і селах. Він відвідав Сирію, Кілікію, Месопотамію і навіть Рим, де навернув до Христа багато людей. За свої великі зусилля Аверкія визнали рівноапостольним, і він протягом багатьох років захищав церкву від єресей, зміцнюючи вірних у вірі.
Аверкій Єрапольський (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
У цей день молоді дівчата, які мріяли про нареченого, дотримувалися особливого звичаю. На світанку вони йшли до березового гаю, шукали листок з інеєм і дивилися в нього, як у дзеркало. Вони вірили, що це допоможе зберегти їхню красу на рік і знайти судженого.
Зранку віряни йшли до храму, щоб запалити свічку і помолитися за зцілення від хвороб. Вважали, що цей день слід провести в родинному колі, запросивши близьких у гості.
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Василь, Володимир, Григорій, Денис, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Ганна, Гликерія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували, як уникнути гріхів у повсякденному житті.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.