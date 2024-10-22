Праздник 22 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Сегодня, 22 октября, свято - православные украинцы чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Аверкий, равноапостольный епископ Иерапольский, жил во II веке во Фригии. В то время город Иераполь был преимущественно языческим, и Аверкий молился о спасении их душ. Однажды ему явился Ангел, приказавший уничтожить идолов в капище. Святитель с отвагой выполнил эту миссию.
Когда язычники узнали его действия, они пытались его схватить. В этот момент три бесноватых юноши закричали среди толпы, и Аверкий молитвой изгнал из них демонов. Люди были поражены, увидев юношей здоровыми и попросили святителя научить их христианской вере. Многие приняли крещение.
После этого Аверкий продолжил свою миссионерскую деятельность, исцеляя больных и проповедуя Евангелие в соседних городах и селах. Он посетил Сирию, Киликию, Месопотамию и даже Рим, где обратил ко Христу множество людей. За свои великие усилия Аверкия сочли равноапостольным, и он на протяжении многих лет защищал церковь от ересей, укрепляя верных в вере.
Аверкий Ерапольский (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
В этот день молодые девушки, мечтавшие о женихе, соблюдали особый обычай. На рассвете они шли к березовой роще, искали лист с инеем и смотрели в него, как в зеркало. Они верили, что это поможет сохранить их красоту на год и найти суженого.
Утром верующие шли в храм, чтобы зажечь свечу и помолиться за исцеление от болезней. Считали, что этот день следует провести в кругу семьи, пригласив близких в гости.
Сегодня именины празднуют: Александр, Василий, Владимир, Григорий, Денис, Иван, Константин, Николай, Павел, Анна, Гликерия.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали, как избежать грехов в повседневной жизни.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовест", Sogodni Svyato.