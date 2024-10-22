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Праздник 22 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой церковный праздник 22 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 22 октября, свято - православные украинцы чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Аверкий, равноапостольный епископ Иерапольский, жил во II веке во Фригии. В то время город Иераполь был преимущественно языческим, и Аверкий молился о спасении их душ. Однажды ему явился Ангел, приказавший уничтожить идолов в капище. Святитель с отвагой выполнил эту миссию.

Когда язычники узнали его действия, они пытались его схватить. В этот момент три бесноватых юноши закричали среди толпы, и Аверкий молитвой изгнал из них демонов. Люди были поражены, увидев юношей здоровыми и попросили святителя научить их христианской вере. Многие приняли крещение.

После этого Аверкий продолжил свою миссионерскую деятельность, исцеляя больных и проповедуя Евангелие в соседних городах и селах. Он посетил Сирию, Киликию, Месопотамию и даже Рим, где обратил ко Христу множество людей. За свои великие усилия Аверкия сочли равноапостольным, и он на протяжении многих лет защищал церковь от ересей, укрепляя верных в вере.

Аверкий Ерапольский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 22 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Начинать ремонт или уборку
  • Сплетничать, наговаривать на других
  • Отправляться в дальнее путешествие.

В этот день молодые девушки, мечтавшие о женихе, соблюдали особый обычай. На рассвете они шли к березовой роще, искали лист с инеем и смотрели в него, как в зеркало. Они верили, что это поможет сохранить их красоту на год и найти суженого.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром густой туман - к теплой погоде
  • Солнечный день - скоро придут морозы
  • Дует южный ветер - скоро будет снег
  • Солнце ярко сияет - вскоре похолодает
  • Пошел ливень - непогода затянется.

Утром верующие шли в храм, чтобы зажечь свечу и помолиться за исцеление от болезней. Считали, что этот день следует провести в кругу семьи, пригласив близких в гости.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Василий, Владимир, Григорий, Денис, Иван, Константин, Николай, Павел, Анна, Гликерия.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день CAPS LOCK
  • Международный день распространения информации о заикании
  • День Фехнера, День психофизики.

Раньше мы рассказывали, как избежать грехов в повседневной жизни.

Также узнайте, кем была Мария Магдалина и чья она покровительница.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовест", Sogodni Svyato.

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