Праздник 22 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Аверкий, равноапостольный епископ Иерапольский, жил во II веке во Фригии. В то время город Иераполь был преимущественно языческим, и Аверкий молился о спасении их душ. Однажды ему явился Ангел, приказавший уничтожить идолов в капище. Святитель с отвагой выполнил эту миссию.

Когда язычники узнали его действия, они пытались его схватить. В этот момент три бесноватых юноши закричали среди толпы, и Аверкий молитвой изгнал из них демонов. Люди были поражены, увидев юношей здоровыми и попросили святителя научить их христианской вере. Многие приняли крещение.

После этого Аверкий продолжил свою миссионерскую деятельность, исцеляя больных и проповедуя Евангелие в соседних городах и селах. Он посетил Сирию, Киликию, Месопотамию и даже Рим, где обратил ко Христу множество людей. За свои великие усилия Аверкия сочли равноапостольным, и он на протяжении многих лет защищал церковь от ересей, укрепляя верных в вере.

Аверкий Ерапольский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 22 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Начинать ремонт или уборку

Сплетничать, наговаривать на других

Отправляться в дальнее путешествие.

В этот день молодые девушки, мечтавшие о женихе, соблюдали особый обычай. На рассвете они шли к березовой роще, искали лист с инеем и смотрели в него, как в зеркало. Они верили, что это поможет сохранить их красоту на год и найти суженого.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром густой туман - к теплой погоде

Солнечный день - скоро придут морозы

Дует южный ветер - скоро будет снег

Солнце ярко сияет - вскоре похолодает

Пошел ливень - непогода затянется.

Утром верующие шли в храм, чтобы зажечь свечу и помолиться за исцеление от болезней. Считали, что этот день следует провести в кругу семьи, пригласив близких в гости.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Василий, Владимир, Григорий, Денис, Иван, Константин, Николай, Павел, Анна, Гликерия.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: