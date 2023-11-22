Свято 22 листопада: чому цей день особливий, у кого день ангела, важливі прикмети

Традиції цього дня

Святий Прокоп жив у III столітті і прославився даром зцілення та вигнання бісів з одержимих. У народі свято отримало назву Прокопій Читець і згідно з традиціями мав свої особливі правила, виконання яких надавало здоров'я та притягувало достаток.

У церковних переказах говориться, що Прокопій народився в Єрусалимі і після здобуття відмінної освіти був поставлений читцем у церкві Кесарійській, пояснював віруючим Слово Боже і займався перекладом Святого Письма сирійською мовою.

Відомо, що священнослужителя схопили за наказом намісника Палестини Флавіана. Прокопія змушували зректися християнства і принести жертву язичницьким богам, і коли він відмовився, влаштували страту - мученика обезголовили.

Згідно з народними традиціями, у Прокоп'єв День - коли встановлювалася постійна зимова погода - готували сани та розчищали від кучугури дороги, щоб було легше дістатися ярмарків. Вірили, що дороги, прокладені цієї дати, триматимуться до весни.

Господині на Прокопія Читача готували особливі настоянки із сильними лікувальними властивостями. Вважалося, що якщо випити таку настоянку, то всі хвороби відступлять, горбатий випростається, а звичайна людина невисокого зросту зможе підрости.

Що категорично не можна робити у цей день

Суворо заборонялося поганословити в цей день і бажати іншим зла - вважалося, що весь негатив перейде на порушників зі значно більшою силою.

Головні прикмети 22 листопада

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то зима буде холодною;

Якщо у святковий день вовки близько підходять до сел та будинків, то зима буде люта і "захопить" частину весни;

Якщо на Прокопія морозна погода, значить скоро буде відлига і піде мокрий сніг.

У кого сьогодні день ангела

Архіп, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір.