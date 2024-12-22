Свято 22 грудня: що не можна робити в День Анастасії, прикмети

Яке сьогодні свято в церковному календарі

Свята Анастасія Узорішительниця жила в Римі за часів правління імператора Діоклетіана. Її батько Претекстат був язичником, а матір Фауста - таємною християнкою, яка прищепила доньці віру. А також знайшла Анастасії обізнаного та мудрого вчителя Хрисогона.

Фауста померла рано і батько Анастасії видав доньку заміж за Публія, поза волею святої. Але дівчина прагнула присвятити життя Богу. Під приводом хвороби, Анастасія жила в окремій кімнаті, а ночами вдягалася в жебрачку та разом зі служницею відвідувала ув'язнених християн, серед яких був Хрисогон.

Дівчина приносила їм ліки та їжу, допомагала годувати та оброблювати рани. Дізнавшись правду, розлючений чоловік Анастасії звелів замкнути дівчину в її покоях, заборонивши спілкуватися з оточенням.

Проте незабаром Публій загинув у корабельній аварії, а Хрисогона стратили. Тож вільна дівчина продовжила допомагати сподвижникам, залучаючи до віри все більше людей.

За деякий час про Анастасію дізнався Діоклетіан. Дівчину схопили та намагалися змусити відректися від християнства. Та Анастасія незворушно трималася віри, а кат, який спробував доторкнутися до неї, миттєво осліп та помер.

Святу стратили, спаливши, проте її тіло виявилося не пошкоджене вогнем. Згодом на місці могили Анастасія побудували храм, названий на її честь.

Головні традиції Дня Анастасії

Свята Анастасія вважається захисницею дівчат та жінок, а також покровителькою вагітних. Тому в цей день було заведено молитися до Анастасії про добробут собі та дітям.

Вважалося, що свята допомагає залучити в родину щастя та захистити від хвороб. Також Анастасію просили про легкі пологи. До того ж цього дня дівчата та жінки вишивали рушники, як оберіг для родини.

Народні прикмети цього дня

Яка погода сьогодні - така буде в жовтні

В День Анастасії хмари на небі пливуть проти вітру - скоро будуть снігопади

Багато бурульок звисає з даху - до врожайного року

Якщо сьогодні в річці стало менше води - весь рік буде несприятливим для рибальства

Що сьогодні не можна робити

День Анастасії має певні заборони, яких намагалася дотримуватися пращури. Наприклад, сьогодні не можна:

шити та вишивати - здебільшого ця заборона стосувалася вагітних

сварити і тим паче бити тварин - прийдуть хвороби

ходити босоніж по оселі можна накликати негаразди собі та родичам

проколювати вуха - будуть довго загоюватися

До Різдва тривав Різдвяний піст, якого намагалися дотримуватися для духовного очищення.

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 22 грудня день ангела у людей з такими іменами: Федір, Теодор, Анастасія, Дмитро.

Крім цього, за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Софрон, Василь, Олександр, Володимир, Ганна, Степан.