Свято 22 грудня: головні традиції дня, чому цього дня важливо молитися жінкам

Традиції цього дня

Святу Анастасію називають також Узорішителькою, її вважають покровителькою вагітних жінок, тому цього дня важливо молитися, щоб майбутні пологи добре пройшли.

Вона народилася у Римі. Її батько був язичником, мати християнкою, але вона приховувала свою віру. Виховував дівчинку святий Хрисогон, у якого Анастасія навчилася також навчати сама.

Також було заведено просити у Анастасії добробуту та щастя для старших дітей. Свята допомагає захистити хвороби і є захисницею всіх невинно засуджених.

До того ж жінки та дівчата вишивали особливі рушники, які мають стати надійними оберегами для матері та дитини. Цим рушником повитуха згодом витирала піт з чола жінки, що народжує.

Що сьогодні не можна робити

Вагітним жінкам заборонялося шити.

Забороняється ходити по кімнаті босоніж - можна викликати лихо своєму родичу.

Цього дня не можна бити тварин – у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

На Анастасію не можна проколювати вуха - вони довго гояться.

Народні прикмети цього дня

Погода сьогодні віщує погоду у жовтні.

Якщо на даху будинку багато бурульок, то буде врожайний рік.

Якщо у День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то найближчими днями будуть снігопади.

Якщо в річці поменшало води, значить рік буде несприятливим для рибальства.

Хто святкує іменини

Сьогодні день ангела відзначають Анастасія, Дмитро, Іраклій та Федір.