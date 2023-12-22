Свято 22 грудня: головні традиції дня, чому цього дня важливо молитися жінкам
22 грудня за новим церковним календарем православні згадують святу великомученицю Анастасію. У народному календарі ця дата називається Настасьїн день.
Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції цього дня
Святу Анастасію називають також Узорішителькою, її вважають покровителькою вагітних жінок, тому цього дня важливо молитися, щоб майбутні пологи добре пройшли.
Вона народилася у Римі. Її батько був язичником, мати християнкою, але вона приховувала свою віру. Виховував дівчинку святий Хрисогон, у якого Анастасія навчилася також навчати сама.
Також було заведено просити у Анастасії добробуту та щастя для старших дітей. Свята допомагає захистити хвороби і є захисницею всіх невинно засуджених.
До того ж жінки та дівчата вишивали особливі рушники, які мають стати надійними оберегами для матері та дитини. Цим рушником повитуха згодом витирала піт з чола жінки, що народжує.
Що сьогодні не можна робити
- Вагітним жінкам заборонялося шити.
- Забороняється ходити по кімнаті босоніж - можна викликати лихо своєму родичу.
- Цього дня не можна бити тварин – у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
- На Анастасію не можна проколювати вуха - вони довго гояться.
Народні прикмети цього дня
- Погода сьогодні віщує погоду у жовтні.
- Якщо на даху будинку багато бурульок, то буде врожайний рік.
- Якщо у День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то найближчими днями будуть снігопади.
- Якщо в річці поменшало води, значить рік буде несприятливим для рибальства.
Хто святкує іменини
Сьогодні день ангела відзначають Анастасія, Дмитро, Іраклій та Федір.
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До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік.