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Праздник 22 декабря: главные традиции дня, почему в этот день важно молиться женщинам

Пятница 22 декабря 2023 06:00
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Праздник 22 декабря: главные традиции дня, почему в этот день важно молиться женщинам Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

22 декабря по новому церковному календарю православные вспоминают святую великомученицу Анастасию. В народном календаре эта дата называется Настасьин день.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Святую Анастасию называют также Узорешительницей, ее считают покровительницей беременных женщин, потому в этот день важно молиться, чтобы будущие роды хорошо прошли.

Она родилась в Риме. Ее отец был язычником, мать - христианкой, но она скрывала свою веру. Воспитывал девочку святой Хрисогон, у которого Анастасия научилась также обучать сама.

Также было принято просить у Анастасии благополучия и счастья для старших детей. Святая помогает оградить от болезней и является защитницей всех невинно осужденных.

Вдобавок женщины и девушки вышивали особые полотенца, которые должны стать надежными оберегами для матери и ребенка. Этим полотенцем повивальная бабка впоследствии вытирала пот со лба рожающей женщины.

Что сегодня нельзя делать

  • Беременным женщинам запрещалось шить.
  • Запрещается ходить по комнате босиком - можно навлечь беду своему родственнику.
  • В этот день нельзя бить животных - у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
  • На Анастасию нельзя прокалывать уши - они будут долго заживать.

Народные приметы этого дня

  • Погода сегодня предвещает погоду в октябре.
  • Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.
  • Если в День Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады.
  • Если в реке стало меньше воды, значит год будет неблагоприятным для рыболовства.

Кто празднует именины

Сегодня день ангела отмечают Анастасия, Дмитрий, Ираклий и Федор.

Читайте также, будут ли в декабре украинцы дополнительные выходные.

Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

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