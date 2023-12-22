Праздник 22 декабря: главные традиции дня, почему в этот день важно молиться женщинам

22 декабря по новому церковному календарю православные вспоминают святую великомученицу Анастасию. В народном календаре эта дата называется Настасьин день.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

Святую Анастасию называют также Узорешительницей, ее считают покровительницей беременных женщин, потому в этот день важно молиться, чтобы будущие роды хорошо прошли.

Она родилась в Риме. Ее отец был язычником, мать - христианкой, но она скрывала свою веру. Воспитывал девочку святой Хрисогон, у которого Анастасия научилась также обучать сама.

Также было принято просить у Анастасии благополучия и счастья для старших детей. Святая помогает оградить от болезней и является защитницей всех невинно осужденных.

Вдобавок женщины и девушки вышивали особые полотенца, которые должны стать надежными оберегами для матери и ребенка. Этим полотенцем повивальная бабка впоследствии вытирала пот со лба рожающей женщины.

Что сегодня нельзя делать

Беременным женщинам запрещалось шить.

Запрещается ходить по комнате босиком - можно навлечь беду своему родственнику.

В этот день нельзя бить животных - у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

На Анастасию нельзя прокалывать уши - они будут долго заживать.

Народные приметы этого дня

Погода сегодня предвещает погоду в октябре.

Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.

Если в День Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады.

Если в реке стало меньше воды, значит год будет неблагоприятным для рыболовства.

Кто празднует именины

Сегодня день ангела отмечают Анастасия, Дмитрий, Ираклий и Федор.