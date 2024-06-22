Свято 22 червня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Євсевій - видатна постать християнської Церкви IV століття. Відзначився своєю відданістю вірі, мужністю перед переслідуваннями та активною боротьбою за православ'я.

Народившись у благочестивій християнській родині в Сирії, Євсевій з ранніх років присвятив своє життя служінню Богу та Церкві. Завдяки своєму духовному досвіду та знанням швидко здобув авторитет серед вірян.

У 361 році Євсевій став єпископом міста Самосати, важливого християнського центру того часу. Під час його служіння почалися аріанські суперечки, які спричинили серйозні конфлікти в Церкві.

Євсевій активно виступав проти аріанства, вважаючи це єрессю, що заперечує божественність Ісуса Христа. Він підтримував православних єпископів і вірян, допомагав відновлювати віру в різних громадах.

За свою активну діяльність і відданість православній вірі святий зіткнувся з переслідуваннями та був відправлений у вигнання імператором Валентом. Після його смерті Євсевій повернувся до своєї пастви, але за його діяльністю продовжили слідкувати язичники.

У 379 році під час паломництва Євсевія жорстоко вбили аріани. Відтоді він вважається священномучеником, та шанується за відданість вірі та боротьбу за православ'я.

Священномученик Євсевій Самосатський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 22 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Не можна сваритися та лаятися - буде затяжний конфлікт

Не слід вирушати у дорогу, бо подорож закінчиться невдало

Заборонено відвідувати лазню - може нашкодити нечисть.

Дівчатам сьогодні не рекомендується ходити босоніж по траві, інакше вони можуть лишитися старими дівами. Також не можна пліткувати та обговорювати інших людей, адже це може призвести до проблем зі здоров’ям.

Народні прикмети і традиції цього дня

Спекотний день - до лютої зими

Іде дощ - до гарного врожаю

Ввечері багато роси - завтра буде тепла та сонячна погода

По землі стелиться туман - насувається негода

Веселка на небі - скоро піде дощ.

Цей день вважається сприятливим для риболовлі та прибирання в будинку. Ввечері забобони радять запрошувати гостей і дарувати один одному приємні подарунки.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Леонтій, Леонід, Іван, Ніл, Ян, Петро, Анастасія.

Знак гороскопа людей, які народилися сьогодні - Рак.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: