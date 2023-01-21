Свято 21 січня: чим цей день небезпечний, що не можна робити, у кого день ангела

21 січня віруючі вшановують пам'ять святого Еміліана. Також у цей день вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зцілював хворих. У народі дата називається Ємельянів день.
Про всі прикмети та заборони 21 січня, а також у кого день ангела – ми розповімо у матеріалі Styler.
Святитель Еміліан, який був єпископом Кізичним, постраждав внаслідок іконоборчої діяльності імператора Лева Вірменина в ІХ столітті. Коли імператор зажадав відмовитись від шанування ікон, Еміліан відповів йому, що таке питання може вирішуватися лише в Церкві. У 815 році Еміліана заслали в ув'язнення, де він згодом і помер.
21 січня проходить народне свято Омелян зимовий або Омелянів день, день Омеляна.
Цього дня було заведено частувати кума з кумою. Ще одна цікава традиція — збиратися увечері всією родиною та розповідати різні казки, билини, історії, небилиці чи навіть страшилки. Також вважається, що у цей день часто трапляються сильні хуртовини та хуртовини, тому не можна вирушати у далеку дорогу.
Традиційно в першій половині дня люди ходили в гості один до одного, оскільки розпочинати роботу можна було лише після обіду. Особливо частували кума з кумою. Вважалося, що хрещеники матимуть весь рік добре здоров'я, якщо куми з радістю пригостилися.
Іменини сьогодні святкують Антон, Віктор, Володимир, Григорій, Георгій, Дмитро, Євген, Ілля та Михайло.
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