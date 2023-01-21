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Свято 21 січня: чим цей день небезпечний, що не можна робити, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

21 січня віруючі вшановують пам'ять святого Еміліана. Також у цей день вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зцілював хворих. У народі дата називається Ємельянів день.

Про всі прикмети та заборони 21 січня, а також у кого день ангела – ми розповімо у матеріалі Styler.

Святитель Еміліан, який був єпископом Кізичним, постраждав внаслідок іконоборчої діяльності імператора Лева Вірменина в ІХ столітті. Коли імператор зажадав відмовитись від шанування ікон, Еміліан відповів йому, що таке питання може вирішуватися лише в Церкві. У 815 році Еміліана заслали в ув'язнення, де він згодом і помер.

21 січня проходить народне свято Омелян зимовий або Омелянів день, день Омеляна.

Цього дня було заведено частувати кума з кумою. Ще одна цікава традиція — збиратися увечері всією родиною та розповідати різні казки, билини, історії, небилиці чи навіть страшилки. Також вважається, що у цей день часто трапляються сильні хуртовини та хуртовини, тому не можна вирушати у далеку дорогу.

Традиційно в першій половині дня люди ходили в гості один до одного, оскільки розпочинати роботу можна було лише після обіду. Особливо частували кума з кумою. Вважалося, що хрещеники матимуть весь рік добре здоров'я, якщо куми з радістю пригостилися.

Прикмети на 21 січня

  • Вікна в хаті запітніли – до відлиги.
  • Людина, яка захворіла цього дня – скоро одужає.
  • На вітрі визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.
  • По погоді дня пророкували серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – спекотним.

Що не можна робити 21 січня

  • Не можна варити чи пити кисіль – погана прикмета.
  • У першій половині дня не можна працювати. Усі справи переносяться на другу половину дня.
  • Цього дня не можна купувати мотузки – на лихо.
  • Не варто одягати темний та брудний одяг.

Іменини сьогодні святкують Антон, Віктор, Володимир, Григорій, Георгій, Дмитро, Євген, Ілля та Михайло.

Раніше ми писали про всіцерковні свята лютого 2023 року.

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