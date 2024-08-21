Свято 21 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Апостол Тадей

Тадей був одним з апостолів, який походив з єврейського народу та був родичем Ісуса Христа по лінії Йосипа, тому його називали "братом Господнім". Через схожість імен, у Новому Заповіті його інколи плутали з Юдою Іскаріотом, тому для уникнення плутанини його частіше називають "Тадей" або "Юда Тадей".

Як один із 12 апостолів, Тадей супроводжував Ісуса під час його проповідей і після Вознесіння отримав завдання поширювати християнське вчення по світу. Він проповідував у Месопотамії, Сирії та Персії, зцілюючи хворих і закликаючи до покаяння. Хоча авторство "Послання Юди" у Новому Заповіті не визначене точно, Тадей вважається одним із можливих авторів.

Як і багато апостолів, він зазнав мученицької смерті за свою віру, ймовірно, вбитий язичницькими жерцями в Персії. Через це його часто зображують з палицею або сокирою в руках.

Святий Юда Тадей (зображення: Вікіпедія)

Свята мучениця Васта

Свята Васса була дружиною язичницького жерця і матір'ю трьох синів - Феогнія, Агапія та Піста, яких виховала в християнській вірі. Коли почалися переслідування християн, Вассу та її синів заарештували за відмову поклонятися язичницьким богам.

Під час суду сини Васси відкрито визнали свою віру і зазнали жорстоких тортур, після чого їх стратили на очах у матері. Попри втрату, Васса залишилася вірною Христу, і навіть під тортурами не зреклася своєї віри, за що зрештою і сама була страчена.

Мучениця Васса (зображення: catholicnews.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 21 серпня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися з близькими і пліткувати

Показувати агресію до інших

Витрачати гроші на непотрібні речі.

Також не рекомендується ходити в гості цього дня, і також запрошувати когось до себе. Вірять, що це може призвести до конфліктів і сварок. Якщо не бажаєте проблем із грошами в майбутньому, не слід робити сьогодні великі покупки.

За повір’ями, кароокі люди можуть вам наврочити цього дня, навіть несвідомо. Тому краще уникати дивитися їм в очі чи розмовляти.

Народні прикмети і традиції цього дня

Гарна погода - затримається ще на пару днів

Зранку заморозки - до холодної та довгої зими

Дме північний вітер - скоро похолодання

Багато павутиння - ще довго стоятиме тепло.

За традиціями сьогодні завершується сезон збору яблук. Наші пращури вважали, що зібрані яблука забезпечать хороший урожай на наступний рік. Також сіяли щавель на городах.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Павло, Олександр, Марфа.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: