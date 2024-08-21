Праздник 21 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Апостол Фаддей

Фаддей был одним из апостолов, который происходил из еврейского народа и был родственником Иисуса Христа по линии Иосифа, поэтому его называли "братом Господним". Из-за сходства имен, в Новом Завете его иногда путали с Иудой Искариотом, поэтому во избежание путаницы его чаще называют "Тадей" или "Иуда Фаддей".

Как один из 12 апостолов, Фаддей сопровождал Иисуса во время его проповедей и после Вознесения получил задачу распространять христианское учение по миру. Он проповедовал в Месопотамии, Сирии и Персии, исцеляя больных и призывая к покаянию. Хотя авторство "Послания Иуды" в Новом Завете не определено точно, Фаддей считается одним из возможных авторов.

Как и многие апостолы, он потерпел мученическую смерть за свою веру, вероятно, убит языческими жрецами в Персии. Поэтому его часто изображают с палкой или топором в руках.

Святой Иуда Фаддей (изображение: Википедия)

Святая мученица Васта

Святая Васса была женой языческого жреца и матерью троих сыновей - Феогния, Агапия и Писта, которых воспитала в христианской вере. Когда начались преследования христиан, Вассу и его сыновей арестовали за отказ поклоняться языческим богам.

Во время суда сыновья Вассы открыто признали свою веру и подверглись жестоким пыткам, после чего их казнили на глазах у матери. Несмотря на потерю, Васса осталась верна Христу, и даже под пыткой не отреклась от своей веры, за что в конце концов и сама была казнена.

Мученица Васса (изображение: catholicnews.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 21 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться с близкими и сплетничать

Показывать агрессию другим

Тратить деньги на ненужные вещи.

Также не рекомендуется ходить в гости в этот день, а также приглашать кого-то к себе. Верят, что это может привести к конфликтам и ссорам. Если не хотите проблем с деньгами в будущем, не следует делать сегодня большие покупки.

По поверьям, кареглазые люди могут вас сглазить в этот день, даже бессознательно. Потому лучше избегать смотреть им в глаза или разговаривать.

Народные приметы и традиции этого дня

Хорошая погода - задержится еще на пару дней

Утром заморозки - до холодной и длинной зимы

Дует северный ветер - скоро похолодание

Много паутины - еще долго будет стоять тепло.

По традиции сегодня завершается сезон сбора яблок. Наши предки считали, что собранные яблоки обеспечат хороший урожай на следующий год. Также сеяли щавель на огородах.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Павел, Александр, Марфа.

За гороскопом люди, родившиеся Сегодня - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: