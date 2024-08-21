Праздник 21 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 21 августа, свято - православные украинцы чтят память святого апостола Фаддея и святой мученицы Васы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Фаддей был одним из апостолов, который происходил из еврейского народа и был родственником Иисуса Христа по линии Иосифа, поэтому его называли "братом Господним". Из-за сходства имен, в Новом Завете его иногда путали с Иудой Искариотом, поэтому во избежание путаницы его чаще называют "Тадей" или "Иуда Фаддей".
Как один из 12 апостолов, Фаддей сопровождал Иисуса во время его проповедей и после Вознесения получил задачу распространять христианское учение по миру. Он проповедовал в Месопотамии, Сирии и Персии, исцеляя больных и призывая к покаянию. Хотя авторство "Послания Иуды" в Новом Завете не определено точно, Фаддей считается одним из возможных авторов.
Как и многие апостолы, он потерпел мученическую смерть за свою веру, вероятно, убит языческими жрецами в Персии. Поэтому его часто изображают с палкой или топором в руках.
Святой Иуда Фаддей (изображение: Википедия)
Святая Васса была женой языческого жреца и матерью троих сыновей - Феогния, Агапия и Писта, которых воспитала в христианской вере. Когда начались преследования христиан, Вассу и его сыновей арестовали за отказ поклоняться языческим богам.
Во время суда сыновья Вассы открыто признали свою веру и подверглись жестоким пыткам, после чего их казнили на глазах у матери. Несмотря на потерю, Васса осталась верна Христу, и даже под пыткой не отреклась от своей веры, за что в конце концов и сама была казнена.
Мученица Васса (изображение: catholicnews.org.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется ходить в гости в этот день, а также приглашать кого-то к себе. Верят, что это может привести к конфликтам и ссорам. Если не хотите проблем с деньгами в будущем, не следует делать сегодня большие покупки.
По поверьям, кареглазые люди могут вас сглазить в этот день, даже бессознательно. Потому лучше избегать смотреть им в глаза или разговаривать.
По традиции сегодня завершается сезон сбора яблок. Наши предки считали, что собранные яблоки обеспечат хороший урожай на следующий год. Также сеяли щавель на огородах.
Сегодня именины празднуют: Павел, Александр, Марфа.
За гороскопом люди, родившиеся Сегодня - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовест", Википедия.