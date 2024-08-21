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Свято 21 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Середа 21 серпня 2024 06:00
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Свято 21 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела Церковне свято 21 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 21 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого апостола Тадея і святої мучениці Васси за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Апостол Тадей

Тадей був одним з апостолів, який походив з єврейського народу та був родичем Ісуса Христа по лінії Йосипа, тому його називали "братом Господнім". Через схожість імен, у Новому Заповіті його інколи плутали з Юдою Іскаріотом, тому для уникнення плутанини його частіше називають "Тадей" або "Юда Тадей".

Як один із 12 апостолів, Тадей супроводжував Ісуса під час його проповідей і після Вознесіння отримав завдання поширювати християнське вчення по світу. Він проповідував у Месопотамії, Сирії та Персії, зцілюючи хворих і закликаючи до покаяння. Хоча авторство "Послання Юди" у Новому Заповіті не визначене точно, Тадей вважається одним із можливих авторів.

Як і багато апостолів, він зазнав мученицької смерті за свою віру, ймовірно, вбитий язичницькими жерцями в Персії. Через це його часто зображують з палицею або сокирою в руках.

Свято 21 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Святий Юда Тадей (зображення: Вікіпедія)

Свята мучениця Васта

Свята Васса була дружиною язичницького жерця і матір'ю трьох синів - Феогнія, Агапія та Піста, яких виховала в християнській вірі. Коли почалися переслідування християн, Вассу та її синів заарештували за відмову поклонятися язичницьким богам.

Під час суду сини Васси відкрито визнали свою віру і зазнали жорстоких тортур, після чого їх стратили на очах у матері. Попри втрату, Васса залишилася вірною Христу, і навіть під тортурами не зреклася своєї віри, за що зрештою і сама була страчена.

Свято 21 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Мучениця Васса (зображення: catholicnews.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 21 серпня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися з близькими і пліткувати
  • Показувати агресію до інших
  • Витрачати гроші на непотрібні речі.

Також не рекомендується ходити в гості цього дня, і також запрошувати когось до себе. Вірять, що це може призвести до конфліктів і сварок. Якщо не бажаєте проблем із грошами в майбутньому, не слід робити сьогодні великі покупки.

За повір’ями, кароокі люди можуть вам наврочити цього дня, навіть несвідомо. Тому краще уникати дивитися їм в очі чи розмовляти.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Гарна погода - затримається ще на пару днів
  • Зранку заморозки - до холодної та довгої зими
  • Дме північний вітер - скоро похолодання
  • Багато павутиння - ще довго стоятиме тепло.

За традиціями сьогодні завершується сезон збору яблук. Наші пращури вважали, що зібрані яблука забезпечать хороший урожай на наступний рік. Також сіяли щавель на городах.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Павло, Олександр, Марфа.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день пам'яті жертв тероризму
  • День без косметики і макіяжу
  • День Стрибога
  • День збору диких трав.

Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.

Також читайте про Усікновення глави Іоанна Предтечі 2024 - нова дата, історія і традиції свята.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Вікіпедія.

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