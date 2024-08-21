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Праздник 21 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Среда 21 августа 2024 06:00
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Праздник 21 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Церковный праздник 21 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 21 августа, свято - православные украинцы чтят память святого апостола Фаддея и святой мученицы Васы по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Апостол Фаддей

Фаддей был одним из апостолов, который происходил из еврейского народа и был родственником Иисуса Христа по линии Иосифа, поэтому его называли "братом Господним". Из-за сходства имен, в Новом Завете его иногда путали с Иудой Искариотом, поэтому во избежание путаницы его чаще называют "Тадей" или "Иуда Фаддей".

Как один из 12 апостолов, Фаддей сопровождал Иисуса во время его проповедей и после Вознесения получил задачу распространять христианское учение по миру. Он проповедовал в Месопотамии, Сирии и Персии, исцеляя больных и призывая к покаянию. Хотя авторство "Послания Иуды" в Новом Завете не определено точно, Фаддей считается одним из возможных авторов.

Как и многие апостолы, он потерпел мученическую смерть за свою веру, вероятно, убит языческими жрецами в Персии. Поэтому его часто изображают с палкой или топором в руках.

Праздник 21 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Святой Иуда Фаддей (изображение: Википедия)

Святая мученица Васта

Святая Васса была женой языческого жреца и матерью троих сыновей - Феогния, Агапия и Писта, которых воспитала в христианской вере. Когда начались преследования христиан, Вассу и его сыновей арестовали за отказ поклоняться языческим богам.

Во время суда сыновья Вассы открыто признали свою веру и подверглись жестоким пыткам, после чего их казнили на глазах у матери. Несмотря на потерю, Васса осталась верна Христу, и даже под пыткой не отреклась от своей веры, за что в конце концов и сама была казнена.

Праздник 21 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Мученица Васса (изображение: catholicnews.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 21 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться с близкими и сплетничать
  • Показывать агрессию другим
  • Тратить деньги на ненужные вещи.

Также не рекомендуется ходить в гости в этот день, а также приглашать кого-то к себе. Верят, что это может привести к конфликтам и ссорам. Если не хотите проблем с деньгами в будущем, не следует делать сегодня большие покупки.

По поверьям, кареглазые люди могут вас сглазить в этот день, даже бессознательно. Потому лучше избегать смотреть им в глаза или разговаривать.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Хорошая погода - задержится еще на пару дней
  • Утром заморозки - до холодной и длинной зимы
  • Дует северный ветер - скоро похолодание
  • Много паутины - еще долго будет стоять тепло.

По традиции сегодня завершается сезон сбора яблок. Наши предки считали, что собранные яблоки обеспечат хороший урожай на следующий год. Также сеяли щавель на огородах.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Павел, Александр, Марфа.

За гороскопом люди, родившиеся Сегодня - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день памяти жертв терроризма
  • День без косметики и макияжа
  • День Стрибога
  • День сбора диких трав.

Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.

Также читайте об Усекновении главы Иоанна Предтечи 2024 - новая дата, история и традиции праздника.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовест", Википедия.

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