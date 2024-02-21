Свято 21 лютого: що не можна робити, щоб не винести щастя з дому

Історія та традиції дня

Святий апостол Тимофій, живши у I столітті, народився в Лістрах, Лікаонського міста в Малій Азії. Його віра в Христа народилася під час дива, коли апостол Павло вилікував людину, кульгаючу з народження. Тимофій приєднався до Павла, став його учнем і супутником під час мандрівок для проповіді.

Апостол Павло висловлював найтепліші відчуття до святого Тимофія, часто називаючи його своїм коханим сином у своїх Посланнях і високо оцінюючи його вірність та відданість.

Перед своєю стратою в Римі Павло викликав Тимофія на останнє побачення, висловлюючи йому вдячність та любов.

Тимофій помер смертю мученика. В Ефесі язичники влаштували свято для своїх богів, носячи ідолів по місту. Апостол, намагаючись вплинути на них, взяв участь у бесіді та закликав їх до розсудливості. Проте, злі язичники напали на нього та жорстоко побили. Потім Тимофія волоком вивели по місту і закидали камінням.

Люди в народі називають свято Тимофієм Півзимником, використовуючи його для передбачення залишку зими в залежності від погодних умов.

Традиційно вважалося, що сни, побачені в Тимофіїв день, обов'язково здійсняться.

Що не можна робити у день Тимофія

У цей день не можна байдикувати, особливо в тому, що стосується роботи по дому. Тільки сміття краще не виносити - буде нещастя

Не можна вирушати в далеку дорогу - буде нещастя.

Головні прикмети цього дня

Завірюха на вулиці - така погода буде ще кілька днів;

Морозні візерунки на вікнах розташовані кінчиками нагору - морози не відступлять;

Чисте небо без хмар - до ранньої весни.

День ангела сьогодні відзначають: Анастасія, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків.