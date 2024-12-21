Свято 21 грудня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Яке сьогодні свято в церковному календарі

Юліанія народилася в часи правління Діоклетіана та Максиміяна, в родині язичника Африкана. Дівчина таємно прийняла християнство та відмовилася від нав'язаного шлюбу з Єлевсієм.

Коли колишній наречений дізнався причину відмови, розлютився і розповів про це Африкану. Розгніваний, Африкан передав її до суду. Відмовившись відректися від християнства, Юліанія обрала муки.

Однак після катувань, молитви дівчини зцілювали її рани, що викликало подив свідків - 500 чоловіків і 130 жінок. Тоді вони також прийняли християнську віру.

Побачивши безуспішність намагань змусити Юліанію відректися від віри, кати винесли смертний вирок дівчині та іншим мученикам.

Молитва до святої Юліанії

Всесвята Юліаніє, мученице Христова, твоє велике жертвоприношення та невідступна віра залишили невмирущий слід в історії нашої віри. Ми звертаємося до тебе з поклонінням і молитвою, щоб отримати твою благословенне посередництво перед Престолом Божим.

Свята Юліаніє, обдарована силою віри та витримкою в моменти випробувань, будь нашим заступником перед Господом. Проси за нас, щоб і ми могли знайти силу віддати своє серце і душу Богу, навіть у найважчі часи земного життя.

Молимося тобі, свята мученице, за наше зцілення від духовних та фізичних недуг, а також за сили пройти через життєві випробування з вірою та гідністю. Нехай твоя благословенна душа заступає нас перед Престолом Божим, і нехай наші прохання будуть прийняті.

Свята Юліаніє, моли Бога за нас, щоб ми завжди залишалися вірними Христові, як ти вірно служила Йому своїм життям. Амінь.

Народні прикмети цього дня

Відповідно до вірувань наших пращурів, цей день має специфічні заборони. Наприклад, сьогодні не можна:

бажати комусь здорові або щастя - все трапиться навпаки

обіцяти - слова не збудуться

підіймати з землі різні предмети

підслуховувати та підглядати - можуть погіршитись слухати зір

Також цього дня пращури перевіряли запаси, щоб продуктів вистачило до весни. Крім цього, прибирали в хаті, ретельно підмітаючи підлогу - вірили, що чим більше вимести бруду, тим більше буде щастя.

Що сьогодні не можна робити

Якщо сьогодні в лісі чутно відлуння - будуть сильні морози

21 грудня холодно, але снігу мало - до спекотного та сухого літа

Сьогодні світанок яскраво-червоного кольору - незабаром буде хуртовина

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 21 грудня іменини у людей з такими іменами: Михайло, Юліана, Микита, Леонтій, Петро, Уляна, Сергій.

Також за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Кирило, Анфіса.