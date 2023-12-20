Свято 20 грудня: що обов'язково сьогодні потрібно зробити, а що – не можна

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

За народними переказами Ігнатія називали Богоносцем через те, що коли він був маленьким, то сам Ісус Христос носив його на руках. У Ігнатія був дар зцілювати хворих людей.

Цього дня у церквах проходили молебні на охорону будинку. Люди прибирали свої оселі. Крім того, церква закликала здійснити хресну ходу з іконою навколо будинку, щоб захистити його та сім'ю від нещасть та голоду.

Цей день також вважався "яблучним днем". Люди очищали яблуні від інею та снігу. Це робилося для того, щоби врожай був багатим.

Головні прикмети 20 грудня

Якщо на деревах іній, значить погода буде ясною;

Якщо на небі помітні зірки, це означає, що протягом усього року буде багатий урожай;

Якщо на дворі голосно щебечуть синиці, то будуть довгі холодні дні.

Що не можна сьогодні робити

Цього дня у свій будинок не можна впускати старих, немічних і бідних людей, інакше після їхнього візиту до будинку почнуться хвороби та прийде бідність.

Також сьогодні не можна нічого позичати сусідам, оскільки можна віддати своє щастя.

Хто сьогодні святкує іменини: Гнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій.