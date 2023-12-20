Праздник 20 декабря: что обязательно сегодня нужно сделать, а что - нельзя
20 декабря православные в Украине отмечают день памяти святого Игнатия.
О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
По народным преданиям Игнатия называли Богоносцем из-за того, что когда он был маленьким, то сам Иисус Христос носил его на руках. У Игнатия был дар исцелять больных людей.
В этот день в церквях проходили молебны на охрану дома. Люди убирали свои жилища. Кроме того, церковь призывала совершить крестный ход с иконой вокруг дома, чтобы защитить его и семью от несчастий и голода.
Этот день также считался "яблочным днем". Люди очищали яблони от инея и снега. Это делалось для того, чтобы урожай был богатым.
Главные приметы 20 декабря
- Если на деревьях иней, значит, погода будет ясной;
- Если на небе видны звезды, это означает, что на протяжении всего года будет богатый урожай;
- Если на дворе громко щебечут синицы, значит будут долгие холодные дни.
Что нельзя сегодня делать
В этот день в свой дом нельзя впускать старых, немощных и бедных людей, иначе после их визита в доме начнутся болезни и придет бедность.
Также сегодня нельзя ничего занимать соседям, поскольку можно отдать свое счастье.
Кто сегодня празднует именины: Игнат, Даниил, Иван, Георгий, Юрий.
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Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.