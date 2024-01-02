Свято 2 січня: що не можна робити, щоб не злякати удачу з дому

2 січня за новим церковним календарем православні в Україні згадують святого папу Римського Сильвестра. У народі свято на честь святого отримало назву Сильвестрів день або Куряче свято, тому що священик був відомий як покровитель свійської птиці.

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія та традиції цього дня

Як свідчать церковні літописи, Сильвестр народився в Римі в сім'ї християн, здобув чудову освіту, і під час гонінь не побоявся поховати святого сповідника єпископа Тимофія, за що був схоплений і постав перед судом. Незважаючи на погрози, він не відмовився від Віри, за що був кинутий у в'язницю.

Коли Сильвестру виповнилося 30, він став священиком, а за 15 років його обрали єпископом Римським. Папа Сильвестр керував Римською Церквою понад 20 років. Помер у глибокій старості.

Існує легенда, за якою святителю Сильвестру вдалося здолати морське чудовисько - Левіафана - і таким чином врятувати людство від кінця світу.

Що не можна робити у цей день

За повір'ям, у цей день можна було захистити курей від хвороб. Для цього в курнику вішали камінчик-оберіг з отвором посередині - так званий "курячий бог". Також приміщення зі свійським птахом обкурювали травами, чистили та лагодили.

Ще один спосіб відвадити до господарства хвороби, псування та нечисту силу - обмити притулки біля дверей наговорною водою рано-вранці.

На честь Курячого свята господині пекли для дітей спеціальні частування у формі півників та курочок.

За народними прикметами, у цей день не дозволяється їсти курку та яйця - щастя може випурхнути з дому, а також стригти волосся - погано зростатиме.

Головні прикмети цього дня

Якщо вночі місяць на небі яскравий і з гострими рогами, то наступного дня буде вітряний та холодний;

Коли ж у місяця обидва роги пологи - чекай на негоду;

Якщо пізно ввечері закукурікав півень, значить готуйтеся до різких змін погоди;

Якщо сорока шукає притулку серед будинків, то це обіцяло хуртовину;

Хмари у небі цього вечора обіцяли зміну погоди.

Хто сьогодні святкує День ангела: Кузьма, Марк, Петро, Сергій.