Праздник 2 января: что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу из дома

2 января по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают святого папу Римского Сильвестра. В народе праздник в честь святого получил название Сильвестров день или Куриный праздник, так как священник был известен как покровитель домашней птицы.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции этого дня

Как гласят церковные летописи, Сильвестр родился в Риме в семье христиан, получил замечательное образование, и во время гонений не побоялся похоронить святого исповедника епископа Тимофея, за что был схвачен и предстал перед судом. Не смотря на угрозы, он не отказался от Веры, за что был брошен в темницу.

Когда Сильвестру исполнилось 30, он стал священником, а через 15 лет его избрали епископом Римским. Папа Сильвестр управлял Римской Церковью более 20 лет. Умер в глубокой старости.

Существует легенда, по которой святителю Сильвестру удалось одолеть морское чудовище - Левиафана - и таким образом спасти человечество от конца света.

Что нельзя делать в этот день

По поверью, в этот день можно было защитить кур от болезней. Для этого в курятнике вешали камушек-оберег с отверстием посередине - так называемый "куриный бог". Также помещения с домашней птицей окуривали травами, чистили и чинили.

Еще один способ отвадить до хозяйства болезни, порчу и нечистую силу - омыть притолки у дверей наговорной водой рано утром.

В честь Куриного праздника хозяйки пекли для детей специальные угощения в форме петушков и курочек.

По народным приметам, в этот день не разрешается есть курицу и яйца - счастье может упорхнуть из дома, а также стричь волосы - будут плохо расти.

Главные приметы этого дня

Если ночью луна на небе яркая и с острыми рогами, то следующий день будет ветреный и холодный;

Когда же у месяца оба рога отлогие - жди ненастье;

Если поздно вечером закукарекал петух, значит готовьтесь к резким переменам погоды;

Если сорока ищет убежище среди домов, то это сулило метель;

Облака в небе в этот вечер обещали перемену погоды.

Кто сегодня празднует День ангела: Кузьма, Марк, Петр, Сергей.