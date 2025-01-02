Свято 2 січня: що не можна робити в День святого Сильвестра, прикмети

2 січня православна церква вшановує пам'ять святого папи Римського Сильвестра. Крім цього, сьогодні згадують преподобного Сильвестра Києво-Печерського.

Про те, яке свято 2 січня в церковному календарі, а також про його історію, головні заборони та традиції розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Преподобний Сильвестр Печерський, якого вшановують 2 січня, був ченцем Печерського монастиря в XII столітті. Відомостей про місце народження та ранні роки життя преподобного не збереглося.

Відомо, що Сильвестр був освіченою людиною та продовжив літопис преподобного Нестора, написавши дев'ять житій. Мощі Сильвестра зберігаються в Ближніх печерах.

Сильвестр Печерський (зображення: wikipedia.org)

Папа Римський Сильвестр жив в Римі на межі III-IV століть, народився в християнській родині. Батько Сильвестра незабаром помер, а хлопчика виховував пресвітер Квірін. Завдяки йому парубок здобув хорошу освіту та перейняв християнські цінності.

Під час гонінь християн Сильвестр прихистив єпископа Тимофія, який багатьох навернув до християнства. Після загибелі єпископа, Сильвестр таємно поховав тіло святого. За це парубка схопили та привели до суду. Попри погрози, Сильвестр не зрікся віри.

В 30-річному віці Сильвестр став священником, а за 15 років - Римським єпископом. Сильвестр керував Римською Церквою понад 20 років і помер в глибокій старості.

Про діяння Сильвестра існували легенди - відповідно до них, єпископу вдалося здолати морське чудовисько, а також зцілити імператора Костянтина від прокази.

Народні традиції цього дня

В День святого Сильвестра в церкві проводять службу, а в деяких країнах намагаються виконати всю домашню роботу до заходу сонця.

В народі свято на честь Святого мало назву Сильвестрів день, а також Куряче свято - святий був покровителем свійської птиці.

В цей день пращури чистили курники, ладнали сідала, а також обкурювали стіни травами, щоб вберегти птахів від хвороб та нечистої сили.

Народні прикмети цього дня

Яка погода в День Сильвестра - така погода буде в серпні

Якщо сьогодні хмарно - погода зміниться

2 січня місяць яскравий та з гострими рогами - наступного дня буде холодно та вітряно

Півень в Сильвестрів день закукурікав пізно ввечері - погода різко зміниться

Сорока намагається знайти притулок серед осель - до хуртовини

Що сьогодні не можна робити

Щоб не накликати невдачу, згідно з забобонами наших предків, сьогодні не можна:

сваритися та лаятися

кидати справи незавершеними

бажати комусь зла або заздрити

підстригати волосся - погано виросте

їсти страви з курки та яєць - втратиться щастя

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 2 січня іменини у власників таких імен: Василь, Серафим, Марк, Кузьма, Петро, Сергій, Юліана, Уляна.

До того ж за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Данило, Антон, Ян, Іван, Гнат.