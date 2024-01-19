Свято 19 січня: що потрібно зробити для щастя вдома, кого привітати з Днем ангела

19 січня за новим церковним календарем православні віруючі в Україні вшановують пам'ять преподобного Макарія, його в народі називають Макар-весновказівник.

Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що відомо про цей день

Макарій був настоятелем монастиря і був всім прикладів доброти і смиренності.

Він народився в Єгипті близько 301 року. Після смерті дружини почав вивчати Святе Письмо. Пізніше після того, як не стало його батьків, Макарій відмовився від мирського життя.

Макарій вирив печеру під своєю келією, в якій ховався. Його мощі знаходяться у місті Амальфі, в Італії.

У народі було заведено ходити один до одного у гості та ділитися цікавими історіями за чаєм. Також особливу увагу приділяли печі. Було необхідно затопити піч так, щоб одразу спалахнули всі дрова.

Люди вважали, що цього дня можна судити про те, якими будуть весна і кінець зими.

Головні прикмети 19 січня

Якщо сьогодні буде морозний день, то літо буде спекотним;

Якщо на подвір'ї тепло - перша половина літа буде дощовою;

Якщо на небі немає хмар, то буде рання і тепла весна;

Якщо на Макарія хуртовина, то весь лютий буде сніговим;

Ясна ніч означає бути довгою зимою та пізньою весною.

Що суворо заборонено робити цього дня

Не потрібно обрізати волосся інакше з ним піде і успіх. Не надягайте сьогодні темні речі - можете набути неприємностей. Також небажано підписувати договори та контракти, оскільки виконати їх не вдасться.

Вважається, що сни на 19 січня можуть бути віщими, причому на їх здійснення не доведеться чекати довго. Вони можуть здійснитися вже наступного дня. Такі сни зазвичай віщують якісь благополучні події.

Іменини сьогодні святкують власники таких імен: Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Єфросинія, Григорій, Марк, Феодосія, Влас, Яна.