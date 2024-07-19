Свято 19 липня: що не можна робити в день святої Мокрини, прикмети
Сьогодні, 19 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої преподобної Мокрини за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Свята Мокрина народилася приблизно у 324 році в Каппадокії (сучасна Туреччина) в благочестивій християнській родині. Її батьками були Василій Старший та Емілія, а серед її братів і сестер - інші видатні християнські святі, а саме Василій Великий, Петро Севастійський і Григорій Ніський.
Дівчина отримала добре виховання та освіту від своїх батьків, а ім’я - від бабусі, Мокрини Старшої, також відомої християнки. З дитинства виховувалася в істинній вірі та доброчесності.
Мокрина була заручена, але її наречений несподівано помер. Тоді дівчина вирішила присвятити своє життя Богові і ніколи не одружуватись. Разом з матір'ю вони заснували жіночий монастир у родинному маєтку в Анесі, де Мокрина стала черницею. Це стало місцем духовного життя для багатьох жінок, які приєдналися до Мокрини в пошуках духовної досконалості.
Слід зазначити, що Мокрина мала великий вплив на своїх братів. Для них вона була не лише сестрою, але й духовною наставницею. Василій Великий і Григорій Ніський вважали її справжнім прикладом християнського життя і дисципліни.
Пізніше Григорій описав святе життя, чудеса і духовні подвиги своєї сестри у роботі "Життя Мокрини". Цей твір є важливим джерелом інформації про її життя і служіння. Мокрина померла 19 липня 379 року і була канонізована після своєї смерті.
День святої Мокрини (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 19 липня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Сваритися або з’ясовувати стосунки
- Вживати алкогольні напої
- Відмовляти нужденним у допомозі
- Підіймати чужі речі з дороги.
Також не рекомендується ходити в брудному одязі, адже це може притягнути біду і горе до вашого життя.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Зранку небо затягнуте хмарами - до ночі буде чистим
- День без опадів - така погода протримається до кінця літа
- Сонячно і тепло - осінь також буде теплою
- Затяжний дощ - до поганого врожаю
- Суха і тепла погода - до багатого врожаю.
З давніх часів вважалося, що цього дня починається період дощів. Якщо сьогодні потрапити під дощ, то, за старими повір’ями, цілий рік будеш здоровим.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Роман, Григорій, Дмитро, Степан, Євгенія.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День тренера
- День нових друзів.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.