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Свято 19 липня: що не можна робити в день святої Мокрини, прикмети

П'ятниця 19 липня 2024 06:00
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Свято 19 липня: що не можна робити в день святої Мокрини, прикмети Церковне свято 19 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 19 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої преподобної Мокрини за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свята Мокрина народилася приблизно у 324 році в Каппадокії (сучасна Туреччина) в благочестивій християнській родині. Її батьками були Василій Старший та Емілія, а серед її братів і сестер - інші видатні християнські святі, а саме Василій Великий, Петро Севастійський і Григорій Ніський.

Дівчина отримала добре виховання та освіту від своїх батьків, а ім’я - від бабусі, Мокрини Старшої, також відомої християнки. З дитинства виховувалася в істинній вірі та доброчесності.

Мокрина була заручена, але її наречений несподівано помер. Тоді дівчина вирішила присвятити своє життя Богові і ніколи не одружуватись. Разом з матір'ю вони заснували жіночий монастир у родинному маєтку в Анесі, де Мокрина стала черницею. Це стало місцем духовного життя для багатьох жінок, які приєдналися до Мокрини в пошуках духовної досконалості.

Слід зазначити, що Мокрина мала великий вплив на своїх братів. Для них вона була не лише сестрою, але й духовною наставницею. Василій Великий і Григорій Ніський вважали її справжнім прикладом християнського життя і дисципліни.

Пізніше Григорій описав святе життя, чудеса і духовні подвиги своєї сестри у роботі "Життя Мокрини". Цей твір є важливим джерелом інформації про її життя і служіння. Мокрина померла 19 липня 379 року і була канонізована після своєї смерті.

Свято 19 липня: що не можна робити в день святої Мокрини, прикмети

День святої Мокрини (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 19 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися або з’ясовувати стосунки
  • Вживати алкогольні напої
  • Відмовляти нужденним у допомозі
  • Підіймати чужі речі з дороги.

Також не рекомендується ходити в брудному одязі, адже це може притягнути біду і горе до вашого життя.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Зранку небо затягнуте хмарами - до ночі буде чистим
  • День без опадів - така погода протримається до кінця літа
  • Сонячно і тепло - осінь також буде теплою
  • Затяжний дощ - до поганого врожаю
  • Суха і тепла погода - до багатого врожаю.

З давніх часів вважалося, що цього дня починається період дощів. Якщо сьогодні потрапити під дощ, то, за старими повір’ями, цілий рік будеш здоровим.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Роман, Григорій, Дмитро, Степан, Євгенія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День тренера
  • День нових друзів.

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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