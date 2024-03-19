Свято 19 березня: що категорично не можна робити, щоб не прийшло нещастя
19 березня 2024 року віряни вшановують пам'ять мучеників Хрисанфа і Дарії. Святі жили в Римі в 3 столітті.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.
Традиції цього дня
Дарину називають Брудною, оскільки сніги уже розтанули, а весняні дощі залити поля, двори та дороги, залишаючи всюди непорядок. Бруд також з'являється навколо водойм на річках. Вважається, що в цей день прокидається домовик, якого потрібно задобрити, пропонуючи йому хліб та молоко, а також розвеселити виставою.
Деякі, навіть, намагалися обдурити домовика, розповідаючи один одному казки. Загалом, цей день вважається днем розіграшів та жартів.
Святим цього дня наші предки молилися для збереження родини в любові та вірності.
Головні прикмети цього дня:
- Теплий і ясний день - сухе і вітряне літо.
- Якщо у цей день йде дощ - влітку посухи не буде.
- Якщо в цей день лежить сніг - літо буде поганим.
- Вночі зірок не видно - погода найближчим часом буде теплою.
- Яка погода на 1 квітня - таким буде і жовтень.
Що категорично не можна робити в цей день:
- У цей день заборонено лаятись і кричати - буде нещастя.
- Варто уникати будь-якої ситуації, коли ви можете забруднитися.
- Не рекомендовано займатися важкою фізичною працею.
Іменини цього дня: Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.
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