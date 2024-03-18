Свято 19 березня: які прикмети та що не варто робити в цей день

19 березня церква вшановує пам'ять священномучеників Хризанта і Дарії. А ще сьогодні день народження видатної української поетеси-шістдесятниці Ліни Костенко. У світі цього дня відзначають День соціальної роботи.

Про те, що відзначають 19 березня і що не можна робити сьогодні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія свята

Згідно з легендою, Хризант, син язичника Полемія, прочитавши Євангеліє, прийняв християнство - тоді батько змусив Хризанта одружитися з язичницею Дарією. Однак, попри сподівання Полемія навернути сина до язичництва, не тільки Хризант не зрікся своєї віри, а й Дарія перейняла християнство від чоловіка.

Коли Полемій помер, подружжя зібрало християн для спільної молитви, однак їх спіймала та катувала влада міста. Загинувши за свою віру, Дарія і Хризант стали святими, а місце їхньої загибелі стало пам'яткою для паломництва.

Народні прикмети на 19 березня

Якщо 19 березня прохолодно - скоро буде весна, а літо буде посушливе і тепле.

Якщо сьогодні вранці мороз - така погода буде ще 40 днів.

Якщо цього дня у річках тоне лід - рік не принесе врожаю.

За прикметою, холоди триватимуть ще довго, якщо 19 березня стукає дятел у лісі.

Якщо 19 березня з'явилися проліски - можна розпочинати посівні.

Якщо сьогодні до криниці кинути трохи моху, то піде дощ.

19 березня на очі трапився білий заєць - до снігу.

Що не можна робити 19 березня

За народною прикметою, не можна 19 березня пити воду з чужої криниці - вона може пересохнути згодом.

Також 19 березня - закінчення 9 і початок 10 місячного дня. Тому сьогодні варто почистити кімнату, пригадати та відпустити старі образи для фізичного і ментального очищення.

19 березня не варто вперше куштувати незнайомі продукти. До того ж сьогодні ліпше утриматися від будь-якої критики та не робити зауважень.

Не варто проявляти негативні емоції, особливо не має бути конфліктів вдома - цього дня потрібно конструктивно розв'язувати родинні проблеми та прагнути до взаєморозуміння.

Що святкують у світі 19 березня

Всесвітній день соціальної роботи

Свято започаткувала Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи сумісно з Міжнародною федерацією соціальних працівників в 1983 році, з метою привернути увагу влади та суспільства до проблеми соціальної незахищеності та розвитку соціальної сфери.

Міжнародний день "Почитай мені"

Ця глобальна ініціатива, що відзначається 19 березня, з'явилася завдяки фонду "Child Writes Foundation". Мета події - прищепити любов до читання та підкреслити його важливу роль для освіти в усьому світі.

День таксономіста

Таксономісти - це фахівці, які займаються систематизацією та класифікацією різних систем. Поняття таксономії використовується в різних галузях - в мовознавчій, біологічній, суспільній тощо. Тож метою цього свята 19 березня є привернення уваги до кропіткої роботи таксономістів.

Окрім цього, це важливий день для української культури - 19 березня 1930 року народилася письменниця, за творами якої роблять театральні постановки та екранізації - Ліна Василівна Костенко. Видатна українська письменниця, поетеса-шістдесятниця, дисидентка, лауреатка літературних премій, Ліна Костенко входить до списку найвідоміших жінок України.