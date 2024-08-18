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Свято 18 серпня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Неділя 18 серпня 2024 06:00
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Свято 18 серпня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети Церковне свято 18 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 18 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять мучеників Флора і Лавра за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святі мученики Флор і Лавр були рідними братами. Жили в II столітті в Візантії, а потім переїхали в Іллірію (сучасна територія Балкан). Вони працювали каменотесами, під керівництвом християн Прокла і Максима. Від своїх учителів брати перейняли не лише професійні навички, але й духовне життя, дотримуючись суворого посту та молитов.

Одного разу правитель Іллірії Лікаон направив братів у сусідню область для роботи над будівництвом язичницького храму. Під час роботи вони зустріли сина місцевого жерця, який отримав серйозне ушкодження ока від уламка каменю. Брати пообіцяли допомогти, і коли юнак увірував у Христа, його око дивом зцілилося. Це настільки сильно вразило його батька, що він також прийняв християнство.

Після завершення будівництва святі Флор і Лавр знищили язичницькі ідоли в храмі та встановили там хрест, присвятивши споруду Христу. За це їх заарештували та засудили до смерті. Братів кинули у порожній колодязь і засипали землею.

Через багато років їхні нетлінні мощі були знайдені й перенесені до Константинополя. На Русі Флора і Лавра почали шанувати як покровителів домашньої худоби, особливо коней.

Свято 18 серпня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Диво про Флора і Лавра (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 18 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися або лихословити
  • Пліткувати й ображати інших
  • Шкодити тваринам.

Також не рекомендується носити темний одяг, оскільки сьогодні чорний колір працює як магніт для нещасть. Окрім цього, здавна у цей день було заведено збирати полин. Його приносили додому і клали в затишне місце. Вірили, що полин захищає дім від зла та негативу.

Оскільки Флор і Лавр вважаються покровителями коней, наші пращури не використовували їх сьогодні для роботи. В цей день їх лише смачно годували та чистили.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Гарна погода - до негоди
  • Багряний світанок - буде вітер з дощем
  • Спекотно - до частих дощів у вересні
  • Свіже повітря - чекайте на дощ
  • Хмари пливуть низько - до затяжних дощів.

У старі часи українці вірили, що відсьогодні починаються перші заморозки. За повір’ями, якщо до 18 серпня не посіяти жито, то наступного року урожай буде зовсім поганим.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Денис, Євген, Георгій, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Лев, Уляна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Всесвітній день дослідження раку молочної залози
  • Міжнародний день вина "Піно-нуар"
  • День "Ніколи не здавайся"
  • День відкриття гелію
  • День протизаплідних засобів.

Раніше ми розказували про Різдво Пресвятої Богородиці 2024 - нова дата, заборони і традиції свята, які обов'язково треба знати.

Також читайте чому темніє хрестик? Що кажуть забобони і церква.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "Богослов", УПЦ "Благовіст", Вікіпедія.

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