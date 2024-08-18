Свято 18 серпня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети
Сьогодні, 18 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять мучеників Флора і Лавра за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Святі мученики Флор і Лавр були рідними братами. Жили в II столітті в Візантії, а потім переїхали в Іллірію (сучасна територія Балкан). Вони працювали каменотесами, під керівництвом християн Прокла і Максима. Від своїх учителів брати перейняли не лише професійні навички, але й духовне життя, дотримуючись суворого посту та молитов.
Одного разу правитель Іллірії Лікаон направив братів у сусідню область для роботи над будівництвом язичницького храму. Під час роботи вони зустріли сина місцевого жерця, який отримав серйозне ушкодження ока від уламка каменю. Брати пообіцяли допомогти, і коли юнак увірував у Христа, його око дивом зцілилося. Це настільки сильно вразило його батька, що він також прийняв християнство.
Після завершення будівництва святі Флор і Лавр знищили язичницькі ідоли в храмі та встановили там хрест, присвятивши споруду Христу. За це їх заарештували та засудили до смерті. Братів кинули у порожній колодязь і засипали землею.
Через багато років їхні нетлінні мощі були знайдені й перенесені до Константинополя. На Русі Флора і Лавра почали шанувати як покровителів домашньої худоби, особливо коней.
Диво про Флора і Лавра (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 18 серпня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Сваритися або лихословити
- Пліткувати й ображати інших
- Шкодити тваринам.
Також не рекомендується носити темний одяг, оскільки сьогодні чорний колір працює як магніт для нещасть. Окрім цього, здавна у цей день було заведено збирати полин. Його приносили додому і клали в затишне місце. Вірили, що полин захищає дім від зла та негативу.
Оскільки Флор і Лавр вважаються покровителями коней, наші пращури не використовували їх сьогодні для роботи. В цей день їх лише смачно годували та чистили.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Гарна погода - до негоди
- Багряний світанок - буде вітер з дощем
- Спекотно - до частих дощів у вересні
- Свіже повітря - чекайте на дощ
- Хмари пливуть низько - до затяжних дощів.
У старі часи українці вірили, що відсьогодні починаються перші заморозки. За повір’ями, якщо до 18 серпня не посіяти жито, то наступного року урожай буде зовсім поганим.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Денис, Євген, Георгій, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Лев, Уляна.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Всесвітній день дослідження раку молочної залози
- Міжнародний день вина "Піно-нуар"
- День "Ніколи не здавайся"
- День відкриття гелію
- День протизаплідних засобів.
Раніше ми розказували про Різдво Пресвятої Богородиці 2024 - нова дата, заборони і традиції свята, які обов'язково треба знати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "Богослов", УПЦ "Благовіст", Вікіпедія.