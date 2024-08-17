Свято 18 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого завтра день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Флор і Лавр були братами, які жили у II столітті на території сучасних Балкан. Вони займалися обробкою каменю, навчившись цього ремеслу від християн Прокла і Максима, а разом з тим перейняли й віру.

Правитель Іллірії Лікаон направив братів будувати язичницький храм. Під час роботи вони зцілили сина місцевого жерця, після чого і син, і його батько прийняли християнство. Коли будівництва завершилося, Флор і Лавр знищили язичницькі ідоли та встановили хрест, за що були засуджені до смерті і поховані живцем.

Пізніше їх мощі були знайдені нетлінними та перенесені до Константинополя. Флор і Лавр стали відомі як покровителі худоби, особливо коней. Їх часто зображують на іконах разом із кіньми, підкреслюючи важливу роль як захисників тварин.

Святі мученики Флор і Лавр (зображення: bogoslov.kharkov.ua)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Пліткувати або наговорювати

Ображати тварин.

Також рекомендується носити світлі речі, адже у цей день чорний колір може притягнути до вас нещастя та неприємності.

Оскільки Флор і Лавр вважаються покровителями коней, наші пращури не використовували їх завтра для роботи, лише годували та чистили.

Зазвичай 18 серпня збирали полин. Його приносили додому і клали в затишне місце. Вважається, що полин захищає дім від злих сил і горя.

Народні прикмети і традиції

Багряне небо на світанку - очікуйте вітер з дощем

У повітрі відчувається свіжість - буде дощ

На небі низько пливуть хмари - до затяжних дощів

Весь день гарна погода - чекайте на негоду

Сильна спека - у вересні часто будуть іти дощі.

За народними віруваннями, завтра вже починаються перші невеликі заморозки

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Денис, Євген, Георгій, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Лев, Уляна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: