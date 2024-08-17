Свято 18 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого завтра день ангела
Свято 18 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять мучеників Флора і Лавра за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке завтра свято у церковному календарі
Флор і Лавр були братами, які жили у II столітті на території сучасних Балкан. Вони займалися обробкою каменю, навчившись цього ремеслу від християн Прокла і Максима, а разом з тим перейняли й віру.
Правитель Іллірії Лікаон направив братів будувати язичницький храм. Під час роботи вони зцілили сина місцевого жерця, після чого і син, і його батько прийняли християнство. Коли будівництва завершилося, Флор і Лавр знищили язичницькі ідоли та встановили хрест, за що були засуджені до смерті і поховані живцем.
Пізніше їх мощі були знайдені нетлінними та перенесені до Константинополя. Флор і Лавр стали відомі як покровителі худоби, особливо коней. Їх часто зображують на іконах разом із кіньми, підкреслюючи важливу роль як захисників тварин.
Святі мученики Флор і Лавр (зображення: bogoslov.kharkov.ua)
Що не можна робити завтра
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
- Сваритися і лихословити
- Пліткувати або наговорювати
- Ображати тварин.
Також рекомендується носити світлі речі, адже у цей день чорний колір може притягнути до вас нещастя та неприємності.
Оскільки Флор і Лавр вважаються покровителями коней, наші пращури не використовували їх завтра для роботи, лише годували та чистили.
Зазвичай 18 серпня збирали полин. Його приносили додому і клали в затишне місце. Вважається, що полин захищає дім від злих сил і горя.
Народні прикмети і традиції
- Багряне небо на світанку - очікуйте вітер з дощем
- У повітрі відчувається свіжість - буде дощ
- На небі низько пливуть хмари - до затяжних дощів
- Весь день гарна погода - чекайте на негоду
- Сильна спека - у вересні часто будуть іти дощі.
За народними віруваннями, завтра вже починаються перші невеликі заморозки
У кого завтра день ангела
Завтра іменини святкують: Денис, Євген, Георгій, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Лев, Уляна.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Всесвітній день дослідження раку молочної залози
- Міжнародний день вина "Піно-нуар"
- День протизаплідних засобів
- День відкриття гелію
- День "Ніколи не здавайся".
Раніше ми розказували про Різдво Пресвятої Богородиці 2024 - нова дата, заборони і традиції свята, які обов'язково треба знати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Сайти Богослов, УПЦ "Благовіст", Вікіпедія.