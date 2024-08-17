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Праздник 18 августа: главные приметы и запреты дня, у кого завтра день ангела

Суббота 17 августа 2024 22:45
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Праздник 18 августа: главные приметы и запреты дня, у кого завтра день ангела Церковный праздник 18 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 18 августа - завтра православные украинцы чтят память мучеников Флора и Лавра по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Флор и Лавр были братьями, жившими во II веке на территории современных Балкан. Они занимались обработкой камня, научившись этому ремеслу от христиан Прокла и Максима, а вместе с тем переняли и веру.

Правитель Иллирии Ликаон направил братьев строить языческий храм. Во время работы они исцелили сына местного жреца, после чего и сын и его отец приняли христианство. Когда строительство завершилось, Флор и Лавр уничтожили языческие идолы и установили крест, за что были приговорены к смерти и похоронены заживо.

Позже их мощи были найдены нетленными и перенесены в Константинополь. Флор и Лавр стали известны как покровители скота, особенно лошадей. Их часто изображают на иконах вместе с лошадьми, подчеркивая важную роль защитников животных.

Праздник 18 августа: главные приметы и запреты дня, у кого завтра день ангела

Святые мученики Флор и Лавр (изображение: bogoslov.kharkov.ua)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Ссориться и сквернословить
  • Сплетничать или наговаривать
  • Обижать животных.

Также рекомендуется носить светлые вещи, ведь в этот день черный цвет может привлечь к вам несчастья и неприятности.

Поскольку Флор и Лавр считаются покровителями коней, наши предки не использовали их завтра для работы, только кормили и чистили.

Обычно 18 августа собирали полынь. Ее приносили домой и клали в укромное место. Считается, что полынь защищает дом от злых сил и горя.

Народные приметы и традиции

  • Багровое небо на рассвете - ожидайте ветер с дождем
  • В воздухе ощущается свежесть - будет дождь
  • На небе низко плывут тучи - к затяжным дождям
  • Весь день хорошая погода - ждите ненастья
  • Сильная жара - в сентябре часто будут идти дожди.

По народным верованиям, завтра уже начинаются первые небольшие заморозки.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Денис, Евгений, Георгий, Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Лев, Ульяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день исследования рака молочной железы
  • Международный день вина "Пино-нуар"
  • День противозачаточных средств
  • День открытия гелия
  • День "Никогда не сдавайся".

Раньше мы рассказывали о Рождестве Пресвятой Богородицы 2024 – новая дата, запреты и традиции праздника, которые обязательно нужно знать.

Также читайте можно ли носить крестик умершего родственника и какие могут быть последствия.

При написании материала были использованы источники: Сайты Богослов, УПЦ "Благовіст", Википедия.

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