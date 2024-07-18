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Свято 18 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Четвер 18 липня 2024 06:00
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Свято 18 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела Церковне свято 18 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 18 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Якинта й Еміліяна за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Якинт жив у ІІ столітті, був молодим придворним імператора Траяна. Став таємним християнином і відмовився брати участь у язичницьких обрядах. Це призвело до арешту: під час святкування ідолів Якинт відмовився принести жертву і був ув'язнений, позбавлений їжі і помер від голоду, залишаючись вірним своїй вірі до кінця.

Святий Еміліян жив у IV столітті в Доростолі (сучасна Болгарія), був римським воїном і відданим християнином під час правління імператора Юліана Відступника. Коли правитель відновив переслідування християн, Еміліян відмовився поклонятися язичницьким богам. Він був заарештований у 362 році, після чого його катували і спалили на вогнищі.

Свято 18 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Святий мученик Якинт (зображення: parafiadymytria.org.ua)
Свято 18 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела
Святий мученик Еміліян (зображення: kyrios.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 18 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися, лаятись і лихословити
  • Вживати алкогольні напої
  • Об’їдатися - можна втратити достаток
  • Відмовляти у допомозі нужденним
  • Свататися й одружуватися.

Також не рекомендується виходити на вулицю після заходу сонця, вважається, що цим можна накликати на себе біду.

У минулі часи в цей день було прийнято відвідували лазню. Вважали, що це сприятиме здоров'ю на весь наступний рік.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Яка погода сьогодні - таким буде початок осені
  • Спека - буде холодним грудень
  • Кусаються мухи - наближається негода
  • На ялинках з’явилися шишки - зима буде пізньою
  • На березі почало жовтіти листя - до пізньої осені.

За народними прикметами у цей день починає спадати літня спека, і ночі стають прохолоднішими. У минулому, зазвичай, до цього часу завершувалися жнива, і селяни могли нарешті взяти собі невеликий відпочинок.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Степан, Афанасій, Омелян.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день Нельсона Мандели
  • Всесвітній день слухання
  • День ідеальної родини.

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Велика українська енциклопедія, УПЦ Благовіст, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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