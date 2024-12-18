Свято 18 грудня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

18 грудня церква вшановує пам'ять святого мученика Севастіана і воїнів його. Також сьогодні згадують святителя Модеста, Єрусалимського архієпископа.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, яке свято 18 грудня, а також про заборони, історію та традиції цього дня.
Святий мученик Севастіан народився в III столітті, в місті Нарбоні. За часів правління Діоклетіана і Максиміана, Севастіан був начальником варти - і таємним християнином.
Його проповідь перед ув'язненими братами Маркеліном і Марком вразила присутніх. Дружина скарбника Никострата, Зоя, яка втратила дар мови, попросила святого зцілити її - після хрещення вона одразу змогла говорити.
Разом з Зоєю охрестився Никострат, а також начальник в'язниць Клавдій, разом з синами Симфоріаном і Феліксом та братом Вікторіном. Крім цього, до християнства навернулися ув'язнені - загалом хрестилася 64 людини.
Проте за гонінь християн віри Севастіана була виявлена, за що його і новохрещених засудили до страти.
Також 18 грудня вшановують святителя Модеста, який народився в Севастії Каппадокійській, в VII столітті. Родина виховала в парубку християнські чесноти, тому Модест з дитинства щиро дотримувався заповідей та заборон віри.
Подорослішавши, майбутній святитель прийняв чернечий постриг та згодом став настоятелем в монастирі святого Феодосія Великого. В цей період тривала війна з перським царем Хозровом, який захопив та зруйнував Єрусалим, знищуючи християнські святині.
У полон потрапив єрусалимський патріарх Захарія, разом з Хрестом Господнім. Керувати Єрусалимською Церквою доручили Модесту, який обіймав посаду до повернення з полону Захарії, водночас відновлюючи святині. Втім, Захарія помер близько 632 року - відтоді Модест офіційно став патріархом Єрусалиму. Спочив святитель у віці 97 років, 18 грудня 634 року.
В народі Модеста вважали покровителем худоби. Святому молилася про здоров'я тварин, а також просили добробуту та щастя. Відповідно до традицій, 18 грудня варто провести час з родиною або відвідати близьких.
Щоб не накликати лиха, пращури намагалися уникати певної діяльності. Тому, згідно з цими віруваннями, сьогодні не можна:
Також не слід залишати ніж на столі - вважалося, що гострі речі "ріжуть" щастя.
За новим стилем, 18 грудня іменини у людей з такими іменами: Віра, Сергій, Віктор, Іван, Володимир, Зоя, Микола, Ілля, Марк, Михайло, Семен.
Також за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Захар, Геннадій, Сергій, Ілля, Сава.
До речі, нещодавно ми писали про те, коли буде Святвечір і які його головні традиції та заборони.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, DayToday, Вікіпедія.