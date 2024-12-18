Свято 18 грудня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Яке сьогодні свято в церковному календарі

Святий мученик Севастіан народився в III столітті, в місті Нарбоні. За часів правління Діоклетіана і Максиміана, Севастіан був начальником варти - і таємним християнином.

Його проповідь перед ув'язненими братами Маркеліном і Марком вразила присутніх. Дружина скарбника Никострата, Зоя, яка втратила дар мови, попросила святого зцілити її - після хрещення вона одразу змогла говорити.

Разом з Зоєю охрестився Никострат, а також начальник в'язниць Клавдій, разом з синами Симфоріаном і Феліксом та братом Вікторіном. Крім цього, до християнства навернулися ув'язнені - загалом хрестилася 64 людини.

Проте за гонінь християн віри Севастіана була виявлена, за що його і новохрещених засудили до страти.

Також 18 грудня вшановують святителя Модеста, який народився в Севастії Каппадокійській, в VII столітті. Родина виховала в парубку християнські чесноти, тому Модест з дитинства щиро дотримувався заповідей та заборон віри.

Подорослішавши, майбутній святитель прийняв чернечий постриг та згодом став настоятелем в монастирі святого Феодосія Великого. В цей період тривала війна з перським царем Хозровом, який захопив та зруйнував Єрусалим, знищуючи християнські святині.

У полон потрапив єрусалимський патріарх Захарія, разом з Хрестом Господнім. Керувати Єрусалимською Церквою доручили Модесту, який обіймав посаду до повернення з полону Захарії, водночас відновлюючи святині. Втім, Захарія помер близько 632 року - відтоді Модест офіційно став патріархом Єрусалиму. Спочив святитель у віці 97 років, 18 грудня 634 року.

В народі Модеста вважали покровителем худоби. Святому молилася про здоров'я тварин, а також просили добробуту та щастя. Відповідно до традицій, 18 грудня варто провести час з родиною або відвідати близьких.

Народні прикмети цього дня

Якщо сьогодні ворона каркає, змінюючи голос - будуть зміни погоди

18 грудня розбився посуд - до сварки або біди

Сьогодні падає мокрий сніг - незабаром буде потепління

Якщо цього дня вдарили морози - сніг тривалий час не йтиме

Що сьогодні не можна робити

Щоб не накликати лиха, пращури намагалися уникати певної діяльності. Тому, згідно з цими віруваннями, сьогодні не можна:

брати в борг

не віддавати позичене раніше

шити або займатися рукоділлям

вживати алкоголь

сваритися

Також не слід залишати ніж на столі - вважалося, що гострі речі "ріжуть" щастя.

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 18 грудня іменини у людей з такими іменами: Віра, Сергій, Віктор, Іван, Володимир, Зоя, Микола, Ілля, Марк, Михайло, Семен.

Також за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Захар, Геннадій, Сергій, Ілля, Сава.