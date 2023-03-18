Свято 18 березня: що краще сьогодні не робити, прикмети, іменини

18 березня православні християни вшановують пам'ять священномученика Конона Мандонського (Памфілійського).
Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.
Конон жив приблизно в III столітті, за правління Деція Траяна. Його батьківщиною був Назарет Галілейський, але мешкав він у Памфілійському місті Мандон. На місці, названому Кармена, Конон розбив город та їв лише їжу, яку сам вирощував. Він був доброю, незламною і простодушною людиною. Грамоти не знав. Але це не завадило йому вести тихе життя.
Коли намісник Публій прийшов у місто для очищення його від християн, йому одразу доповіли про Конона. До нього надіслали стражників. Конона доставили на суд, запропонували зректися своєї віри і принести дари язичницьким ідолам. Але святий твердо і гордо заявив, що не бажає навіть думати на цю тему. За це в його ноги забили безліч цвяхів і гнали попереду колісниці намісника доти, доки мученик із молитвою на губах не віддав душу Богові.
Не варто 18 березня вирушати до магазину за покупками, оскільки вважається, що куплені товари цього дня довго не прослужать.
У день Конона не можна брати до рук ні граблі, ні вила, щоб улітку град не побив посіви.
Іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Архелай, Георгій, Давид, Євлампій, Євлогій, Іван, Іраїда, Ісіхій, Кирило, Конон, Костянтин, Мардарій, Марк, Микола, Онисій, Феофан, Федір,
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