UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Свято 18 березня: що краще сьогодні не робити, прикмети, іменини

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

18 березня православні християни вшановують пам'ять священномученика Конона Мандонського (Памфілійського).

Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.

Традиції цієї дати

Конон жив приблизно в III столітті, за правління Деція Траяна. Його батьківщиною був Назарет Галілейський, але мешкав він у Памфілійському місті Мандон. На місці, названому Кармена, Конон розбив город та їв лише їжу, яку сам вирощував. Він був доброю, незламною і простодушною людиною. Грамоти не знав. Але це не завадило йому вести тихе життя.

Коли намісник Публій прийшов у місто для очищення його від християн, йому одразу доповіли про Конона. До нього надіслали стражників. Конона доставили на суд, запропонували зректися своєї віри і принести дари язичницьким ідолам. Але святий твердо і гордо заявив, що не бажає навіть думати на цю тему. За це в його ноги забили безліч цвяхів і гнали попереду колісниці намісника доти, доки мученик із молитвою на губах не віддав душу Богові.

Головні прикмети цього дня

  • Граки гніздяться – за три тижні можна сіяти хліб.
  • Якщо на Конона босими ногами гній топчеш - ноги боліти не будуть.
  • Хороший день для догляду за кімнатними рослинами, пересадки герані та розмарину.
  • Взяти до рук вила – до граду влітку.
  • Не варто 18 березня вирушати до магазину за покупками – довго не прослужать.
  • Якщо чоловік із дружиною вип'ють вино з корицею, їхні почуття будуть міцними та сильними.
  • Цього дня Конону Градарю заведено молитися не лише за врожай, а й за здоров'я коней та про порятунок від віспи.
  • 18 березня слід згадати тих, хто помер неприродною смертю, і помолитися за тих, хто зник, щоб вони знайшлися живими.

Що не можна робити у цей день

  • Не варто 18 березня вирушати до магазину за покупками, оскільки вважається, що куплені товари цього дня довго не прослужать.

  • У день Конона не можна брати до рук ні граблі, ні вила, щоб улітку град не побив посіви.

Іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Архелай, Георгій, Давид, Євлампій, Євлогій, Іван, Іраїда, Ісіхій, Кирило, Конон, Костянтин, Мардарій, Марк, Микола, Онисій, Феофан, Федір,

Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.

Також читайте про три батьківські суботи березня 2023 року, в які треба поминати предків.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в УкраїніСвята в Україні